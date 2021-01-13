女星瘋「老包」熱潮 Ferragamo Top Handle包經典優雅
這幾季復古包款的風潮又來勢洶洶，各式「老包」樣式的設計備受歡迎。義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo旗下Creations系列中的一款Top Handle提包就在這股復古熱中再度受到時尚達人們的關注，優雅雋永的外型搭配鮮明色系，拎上身馬上為整體造型帶來經典脫俗的氣息。
2006年創始的Creations系列有別於每季變換的流行設計風格，走的是「經典復刻」路線，所有作品創作靈感源自品牌於擁有80年歷史、館藏14,000款珍藏鞋履及包款的佛羅倫斯Ferragamo Palazzo Spini Feroni博物舘中最具歷史意義的款式，透過工匠嚴謹精密手工技術讓經典以原始的結構及款型再現。此系列單品皆以序號編列並限量生產，一旦銷售達到最高產量限額就停止供貨，部分款式全系列僅生產150件或250件，即使是最簡約的款式，產量也絕不超過500件。
有別於一開始專為在佛羅倫斯鄰近Salvatore Ferragamo博物館的概念店所打造商品，目前Creations系列已在全球販售，不過僅在限定專門店上市，像是台灣就只在台北101能找到。每件商品均標有「Creations」字樣或由義大利未來主義畫家Lucio Venna所設計富有歷史意義的標誌「Ferragamo’s Creations Florence Italy」呈現獨特性。專屬此系列的金色外盒包裝與保證卡，也更提升了收藏價值。
Top Handle提包就是Creations系列中最具代表性的人氣商品，重新演繹90年代末品牌代表性的著名包款，包身正面飾有經典的Gancio鎖釦，梯形結構看起來像是珠寶盒，搭配硬挺提把，另附有可拆式背帶。提供兩種尺寸，每年都會推出不同顏色及材質，不定期也會打造帶有藝術風的特殊款式。包括女星曾莞婷、大霈、黃薇渟、林逸欣等人都在近日以Top Handle包款搭出俐落時尚的經典「老包」look。
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