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女星瘋「老包」熱潮 Ferragamo Top Handle包經典優雅

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Salvatore Ferragamo Creations系列Top Handle提包備受女星歡迎。圖／記者吳致碩攝影、摘自IG
Salvatore Ferragamo Creations系列Top Handle提包備受女星歡迎。圖／記者吳致碩攝影、摘自IG

這幾季復古包款的風潮又來勢洶洶，各式「老包」樣式的設計備受歡迎。義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo旗下Creations系列中的一款Top Handle提包就在這股復古熱中再度受到時尚達人們的關注，優雅雋永的外型搭配鮮明色系，拎上身馬上為整體造型帶來經典脫俗的氣息。

2006年創始的Creations系列有別於每季變換的流行設計風格，走的是「經典復刻」路線，所有作品創作靈感源自品牌於擁有80年歷史、館藏14,000款珍藏鞋履及包款的佛羅倫斯Ferragamo Palazzo Spini Feroni博物舘中最具歷史意義的款式，透過工匠嚴謹精密手工技術讓經典以原始的結構及款型再現。此系列單品皆以序號編列並限量生產，一旦銷售達到最高產量限額就停止供貨，部分款式全系列僅生產150件或250件，即使是最簡約的款式，產量也絕不超過500件。

有別於一開始專為在佛羅倫斯鄰近Salvatore Ferragamo博物館的概念店所打造商品，目前Creations系列已在全球販售，不過僅在限定專門店上市，像是台灣就只在台北101能找到。每件商品均標有「Creations」字樣或由義大利未來主義畫家Lucio Venna所設計富有歷史意義的標誌「Ferragamo’s Creations Florence Italy」呈現獨特性。專屬此系列的金色外盒包裝與保證卡，也更提升了收藏價值。

Top Handle提包就是Creations系列中最具代表性的人氣商品，重新演繹90年代末品牌代表性的著名包款，包身正面飾有經典的Gancio鎖釦，梯形結構看起來像是珠寶盒，搭配硬挺提把，另附有可拆式背帶。提供兩種尺寸，每年都會推出不同顏色及材質，不定期也會打造帶有藝術風的特殊款式。包括女星曾莞婷、大霈、黃薇渟、林逸欣等人都在近日以Top Handle包款搭出俐落時尚的經典「老包」look。

Creations系列藍色鴕鳥皮提包，19萬9,000元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Creations系列藍色鴕鳥皮提包，19萬9,000元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Creations系列Top Handle白色印花提包，59,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Creations系列Top Handle白色印花提包，59,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
黃薇渟拎Ferragamo Creations系列Top Handle提包。圖／摘自IG
黃薇渟拎Ferragamo Creations系列Top Handle提包。圖／摘自IG
大霈拎Ferragamo Creations系列Top Handle提包。記者吳致碩／攝影
大霈拎Ferragamo Creations系列Top Handle提包。記者吳致碩／攝影
Creations系列Top Handle橘色蜥蜴皮提包，18萬9,000元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Creations系列Top Handle橘色蜥蜴皮提包，18萬9,000元。圖／Salvatore Ferragamo提供
曾莞婷拎Ferragamo Creations系列Top Handle提包。圖／摘自IG
曾莞婷拎Ferragamo Creations系列Top Handle提包。圖／摘自IG
林逸欣拎Ferragamo Creations系列Top Handle提包。圖／摘自IG
林逸欣拎Ferragamo Creations系列Top Handle提包。圖／摘自IG

義大利

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