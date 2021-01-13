被封「台女」代表 大霈花13年找到最舒適剛好的狀態

在去年的金馬獎頒獎典禮上，綽號「大霈」的李霈瑜不只是最佳女主角入圍名單中的一員，還帶著樂團現場演出自己作詞的曲目，前年更憑著《水下三十米》獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎。能演、能唱還會創作、主持，要說她是台灣演藝圈後勢看漲的全能才女代表，一點也不為過。在這一年多來，《消失的情人節》楊曉淇、《大債時代》周詠晴兩個角色讓她被更多觀眾看見，像是一夕之間得到了種種展現自己實力的機會，但事實上卻是準備了整整13年之久的結果。

13年等待 學會把重心放在自身 一切來得剛剛好

大學念的是輔仁大學織品服裝學系，一入行從模特兒起家，後來接觸主持、演戲再到唱歌，大霈13年來在這個圈子經歷了人生不同階段，也深刻體會到自己的轉變，這些變化更讓她意識到以前沒發現的個性特質，「我20歲都在管別人，像是談戀愛、為別人付出、交朋友等等，30歲就把重心放回到自己身上，以前不需要獨處時間，現在覺得這些好重要，也真的體悟到『要愛自己才會有人愛你』（《消失的情人節》經典slogan）這句話的意義。」等了13年才等到楊曉淇、周詠晴這兩個代表作，並在目前這個人生階段因為她們而收穫更多關注，在她本人看來，其實也是準備就緒、剛剛好的時機點。「等待是世界上最痛苦的滋味，我現在懂得『事情該來的時候就會來』、『既來之則安之』的道理。」

她在快滿30歲時候結束一段很重要的感情，隨後突然發現自己不怕蟑螂了，也敢一個人吃飯，面對事情的態度也越來越從容，這樣心境上的變化，也成為她演技上的助力，「做角色的功課是需要跟自己產生連結的，要找出這個連結必須很懂自己，當我狀態開始不再繞著別人轉的時候，就可以更了解自己，甚至是認識以前不認識的自己。」她說之前經歷了最忙的宣傳期，也才驚覺自己是那種在緊繃過後需要放假的人，「以前都覺得有工作很好、很爽，我不需要放假。」

「身不由己」讓她好卡關 刪掉臉書app追求佛系平靜

身為內心很多小劇場的巨蟹座，小時候喜歡模仿老師，自覺臉部肌肉發達、喜歡觀察人，大霈表演的靈感都來自生活、來自身邊出現過的人物綜合體。在新作《大債時代》中，她飾演的周詠晴是一位和母親相依為命、 會在台北橋的機車陣中趁紅燈趕快啃一口麵包的平凡上班族，因為扛著房貸壓力所以正職、兼職兩頭燒，認分、認命的態度反映出許多人的真實人生。「這部片每個角色其實都很辛酸又真實，導演用很輕鬆的方式帶出小人物的無奈，希望帶給大家一些療癒和反思效果。」雖然成長背景和角色設定差異頗大，但她自認和詠晴擁有相同的保守理財觀和對工作的那股認真和嚴肅。和飾演母親的潘麗麗有許多對手戲，更讓她直呼跟前輩演戲超過癮，「麗麗姊的感染力很強，我看她哭就可以馬上掉淚。」

戲裡頭每個角色都遇到各自生命中的卡關情況，被理財規劃占滿生命的詠晴，回到現實中的大霈，最讓她感到卡關的是什麼呢？「是一種被選擇、被決定的『身不由己』。在演藝圈的我們就是永遠被選擇，就算自己覺得很適合某個角色但別人不覺得，那你就是無法拿到這個機會。還有跟長輩、貴人之間的關係，有好處但也有壓力，都得靠自己消化。像之前宣傳密集的時期，我會想要給每個媒體不同的東西，但也因此壓力非常大，而且這是沒有人可以分擔的，也沒有人有義務去體諒你，綜合下來就是『身不由己』的感覺。」

笑稱自己越來越孤僻、越來越自閉的，大霈現在努力讓自己在這種種「身不由己」中保持佛系、平靜內心，期許自己不被外界影響，「這是一輩子的功課，也是我目前最想要達到的境界。」以前熱愛跑趴、現在討厭社交的她刪掉了臉書app，不願意只活在同溫層、不喜歡看太多抱怨、八卦類的資訊。不過還是有在使用IG，她喜歡關注一些國際藝術家的訊息、看看喜歡的品牌在幹嘛，也會轉貼粉絲的發文表達感謝，「很謝謝他們的支持，這真的得來不易，都是因為他們我才能走到這裡。」因為嘗過等待的滋味，知道被看見有多難，所以她抱持著「每個人都需要被重視」的心態，透過社群操作來讓粉絲知道他們的用心是有被珍惜的。

演出「台灣女生」 的鮮明風格 靠慢活修復創作能量

藉由行腳節目接觸各行各業和走訪台灣各地，也因為在電影和電視劇中都以非常自然的方式演出極為貼近一般人生活情況的小資女，表情豐富真實、擅長塑造平凡卻深刻角色的大霈在不少觀眾心中已是形象鮮明的「台灣女生」代表，甚至讓本來在PTT上被刻板印象挾持、抹黑的「台女」一詞變成正面詞彙。聽到這個封號，她超開心的說自己這些沒有偶包的表演狀態，都是多年來的各種經歷和過程累積而來，讓表演更放鬆，真正達到「必須非常努力才能看起來豪不費力」的境界，尤其唱歌和演戲，更是需要擁有這種狀態才能表現得好。至於她眼中的台灣女生應該要有那些特質？「要會吃路邊攤，需要多到鄉間小路走走，不用一直在高塔裡面。妳要知道市中心長怎樣，但也要知道菜市場長怎樣。可收可放，雅俗共賞。」

空閒時間就看書、做手工皂、捏陶，透過這些療癒性質的事情充實自己心靈的部分，現階段的她習慣以慢活的姿態去修復表演與創作能量，「看到手機紀錄顯示自己用手機的時間變少了，覺得煩惱也跟著變少。我以前是個容易焦慮的人，會擔心沒工作就完蛋了！死定了！但現在就很享受放空，慢慢養回創作能量。」宣傳期告一段落，她也總算可以好好充電。未來想挑戰比較陰鬱、嚴肅的角色，也想嘗試貴婦（小資女演太多了），想和楊雅喆、蕭雅全、蕭力修等導演合作，更期許自己五年內能夠再度入圍金馬獎，並可以透過各式作品讓她能發掘出更多不同面向的大霈。

更多大霈Q&A

2021新年工作願望：希望能夠闖入時尚界！被時尚品牌愛用（燦笑）

最近偏愛的時尚單品：西裝外套。最近喜歡中性、帥氣一點，稍微化妝、打扮就會很有風格。還有低跟皮靴，好搭又可以修飾身材。

購物習慣：以前是購物狂，因為我腦波很弱，容易被影響。大學很愛逛路邊攤，便宜、可以買很多，但質感很差。後來因為環保觀念影響，就比較喜歡存錢買好一點品質的，可以穿很久。

有沒有造型上的堅持？應該是「時尚奶」吧！平胸是一定要保持的，我不能接受要「擠乳溝」的造型，其他風格我都可以。還有一直很想燙爆炸頭，但經紀人說不可以，這部分我還在嘗試衝撞。其他穿搭風格我不太會去設限，大概因為以前當模特兒什麼都試過了！

表演最重視的部分？我最期待的就是現場的火花，自覺是個很敏感的人，有沒有默契、能否抓到對方節奏，這些是我很期待的。這次在《大債時代》很幸運的跟麗麗姊合作，我們對戲效果很自然。跟柏宏也是，這就是一種緣份吧！

最近在看什麼書？關於慈禧太后的書，一個大陸作家寫的。慈禧太后一直以來的形象就是背負了很多罪名，但她其實做了很多好事，像廢除裹小腳、把小留學生送出去等等，並不是她一個人毀掉清朝的。

最近看的電影：《腿》，我很喜歡這個故事，演員的表現讓人感覺很舒服、安心，覺得楊祐寧真是個好看的人啊！（仰天傻笑）

心目中的男神女神：男神本來是楊祐寧，但他但結婚了。還有游安順大哥，他很活潑、很可愛，又很照顧晚輩。女神就是舒淇。

回顧目前幾個代表作的感想：《水下三十米》、《消失的情人節》、《大債時代》這三個作品都有一定的療癒性，我覺得這很重要。觀眾可以從中得到啟發、感動，獲得一些思想的連結。像有人經歷了一些事情後決定去挑戰原本不敢做的事，因為看了《水下三十米》而去潛水，這些生命故事他們都會來跟我分享，讓我覺得很榮幸。