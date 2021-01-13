天香樓星廚「牛肉麵」上架了 巷口就買得到

亞緻餐飲首度攜手PChome網路家庭集團「PChome X家好選物」，即日起推出「星級主廚紅燒牛肉拌麵」與「星級主廚清湯牛小排麵」，這也是「PChome X家好選物」首度與米其林星級、五星級飯店餐廳的跨界聯名。

其中，「星級主廚紅燒牛肉拌麵」為傳承天香樓「宣一宴」中最具精神表徵的菜餚「紅燒牛肉」，由星廚楊光宗研發，歷時兩年上架，以小火煨煮的技巧，在微小火候反覆開關間，將牛筋膠質釋放至鍋物中，並層層包覆牛筋與牛腱，入口瞬間即可感受軟嫩肉質。 「星級主廚清湯牛小排麵」選用整根牛肋骨，以小火與紅、白蘿蔔、洋蔥、青蔥、昆布熬至牛肉與蔬果精華完整釋出，放置一夜撇去油脂，輕咬即爛，肉湯充盈鮮蔬甘甜。

麗緻餐飲旅集團旗下亞緻餐飲，擁有麗緻巴賽麗、天香樓mini、麗緻坊等中西商品線。麗緻餐旅集團集團執行處董事總經理兼集團總經理徐儷萍表示，藉由兩大品牌相互啟發創意，帶來商品的創新，同時借助品牌各自的影響力，輻射更多元的消費群體，促進產品銷售創雙贏。

擁有完整的餐飲資源是亞緻餐飲的最大優勢，今年以來販售商品較過往增加8成。2020年台灣餐飲消費急速轉換為宅食客，亞緻餐飲也提前上架線上購物車，透過線下結合全台總計1萬3千多間的便利商店與全聯超市，將品牌與通路結合，深入消費者生活圈。

2021年新氣象，亞緻餐飲首度迎來與「PChome X家好選物」跨界聯名，兩款全新商品外盒包裝，由旅英時裝品牌APUJAN團隊操刀設計，對比強烈且大膽的紅、黑渲染，訴求Z世代年輕客群。可於亞緻餐飲購物車、PChome24h線上購物、全家便利商店、JASONS Market Place等通路購得，首賣星級主廚紅燒牛肉拌麵599元、星級主廚清湯牛小排麵699元，單盒兩份入。