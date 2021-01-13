為愛而生的珠寶！情人節用梵克雅寶託付一生的幸運

情人節是專屬於愛情的日子，為人間最奧妙的深刻情感誌慶，節日前後往往充滿浪漫的氣息。因愛情而誕生的法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）一系列鑲嵌紅棕色調的紅玉髓的Alhambra系列珠寶，象徵幸福的四葉幸運草圖騰，是見證浪漫故事的重要守護。

梵克雅寶的誕生，是緣起於阿爾弗萊德梵克（Alfred Van Cleef）與艾斯特爾雅寶（Estelle Arpels）於1895年共諧連理，並於1906年於芳登廣場創立第一間珠寶店而展開，自此一直以卓越工藝演繹浪漫的愛情故事。1968年，Alhambra系列的首件作品誕生，以20枚四葉幸運草組成的長項鍊頓時風靡全球，以金色圓珠裝飾的幸運草珠寶與梵克雅寶劃上等號、成為世界通行的幸運標記