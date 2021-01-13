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為愛而生的珠寶！情人節用梵克雅寶託付一生的幸運
情人節是專屬於愛情的日子，為人間最奧妙的深刻情感誌慶，節日前後往往充滿浪漫的氣息。因愛情而誕生的法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）一系列鑲嵌紅棕色調的紅玉髓的Alhambra系列珠寶，象徵幸福的四葉幸運草圖騰，是見證浪漫故事的重要守護。
梵克雅寶的誕生，是緣起於阿爾弗萊德梵克（Alfred Van Cleef）與艾斯特爾雅寶（Estelle Arpels）於1895年共諧連理，並於1906年於芳登廣場創立第一間珠寶店而展開，自此一直以卓越工藝演繹浪漫的愛情故事。1968年，Alhambra系列的首件作品誕生，以20枚四葉幸運草組成的長項鍊頓時風靡全球，以金色圓珠裝飾的幸運草珠寶與梵克雅寶劃上等號、成為世界通行的幸運標記
問世50餘年來，簡約的圖騰與推陳出新的設計延伸出不同色調與細節的豐富作品。其中紅玉髓沉穩且溫暖，配襯色澤溫暖明亮的玫瑰金或黃K金，富有能帶來幸福與永恆愛情的寓意。尺寸最為精緻小巧的Sweet Alhambra系列更推出包括愛心在內的多款幸運圖騰，匯集最甜蜜的幸運與品牌著名的優雅風格，是最動心的浪漫情人禮。
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