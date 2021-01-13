全家、小七數位生態圈大戰 數據揭密競爭策略

image source:組圖/翻攝自臉書

文／葛緯詩

2020年第3季統一超商在全台擁有5,938家門市，全家便利商店則僅有3,719家，然而全家憑著掌握快速數位轉型的先機，率先在會員APP上達到破千萬用戶的里程碑，股價也在2020年8月21日一舉反超統一超商，首次成功登上超商股王。為此統一超商隨即大幅提高數位系統的研發費用，甚至打破往例推出咖啡寄杯跨店取服務，正式敲響兩大零售超商數位戰的鐘響。（完整報告免費下載：《全家小七APP爭奪戰－大數據剖析超商數位佈局奧秘》）





全家靠整合支付先聲奪人 率先突破千萬大關



從兩大超商會員APP的成長足跡來看，全家相當早就推出自家行動支付功能「My FamilyPay」，統一超商的「icashPay」足足晚了一年才推出。不僅如此，最為關鍵的跨系統整合技術，統一超商也落後超過一年，由於該功能可以整合行動支付、點數累積、寄杯跨店取等功能，改善早期消費者需要同時開啟不同APP才能實現多方服務的使用者體驗，因此可以大幅提升用戶的使用意願。

2019年6月全家隨著推出跨系統整合服務，會員數也快速突破千萬人大關；統一超商直到2020年9月這部分功能才臻於完善，相對落後的時程，也反應在會員數成長較慢的結果上。

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統一超商急追全家腳步 反成為網路負評來源

根據『KEYPO大數據關鍵引擎』的APP分析功能針對兩家超商APP的討論情況，全家的使用介面佔比30%是最常被討論到的部分，其次為系統面的話題28%。

統一超商的系統面話題遠高達43%，但實際上調查發現，主要是因為數位系統的起步較晚，2020年來陸續推出新服務企圖追趕全家的步伐，卻也因此導致系統不時發生當機，以及要求使用者頻繁更新而招致許多抱怨的負面評論，意外成為快速發展數位系統之下，受到最多網友負評的部分。

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全家靠點數經濟提升黏著度 統一超商主攻方便實用

進一步聚焦超商APP最實用功能討論度，統一超商與全家也呈現截然不同的情況。全家30.24%主要著重於「點數、紅利」，創造會員消費累點、兌換、轉贈、跨通路交換的自有會員生態，透過點數回饋的方式，成功抓住消費者想要善用點數賺取回饋的心態，帶來大量精打細算小資族的討論與曝光。

統一超商則著重於實用方便的「行動支付、錢包」功能，討論佔比高達48.54%，由於背後有統一集團自家的資源，在方便為發展主軸之下，整合統一集團的OPEN錢包、icash Pay、icash2.0打造出獨有的行動支付生態圈。

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發票數據揭密 超商咖啡消費者最愛配茶葉蛋

從消費者生態來看，透過Eagleeye發票數據分析，超商咖啡的消費者中，有20%同時會搭配茶葉蛋，網路上近年來也吹起一股推崇「咖啡加茶葉蛋」的減脂飲食風潮，越來越多人有這方面的消費需求，也是替超商帶來最多筆交易的主力商品，結合不定期的寄杯優惠，更能帶來用戶對超商APP的黏著度，進一步帶動其他潛在的消費需求。根據國際咖啡組織（The International Coﬀee Organization, ICO）調查，台灣2019年咖啡市場年增率達20%，市場規模上看800億元，相關商機成為各家超商的兵家必爭之地。

除了茶葉蛋之外，受到不少小資族喜愛的「39元」、「49元」、「59元」等優惠組合套餐，也是超商咖啡消費者常搭配的選擇，其中又以三明治、飯糰等早餐搭配最受歡迎。

image source:Eagleeye發票數據提供







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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月01日至2020年11月30日。

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