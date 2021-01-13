只限熟客預約...蕭敬騰「渡邉」日料「開放民眾訂位」

歌手蕭敬騰投資、料理長渡邉信介坐鎮的高檔日本料理店「渡邉」，自去年11月中旬正式開幕後，已成為台北新興的人氣餐廳之一，更有許多藝人明星出沒用餐。店內採無菜單式的用餐型態，每套16道式，每人6,000元，且限「熟客預約制」，想吃也不一定吃得到。但業者也透露，現在每個月1日均會開放電話預約，一般民眾也可直接訂位。

「渡邉」的主廚渡邉信介過去所任職的日本料理，乃是蕭敬騰的愛店之一。在得知渡邉信介有意返回日本之時，蕭敬騰擔心吃不到渡邉信介的手藝，因此提出將主廚留在台灣、雙方攜手合作的想法，故而創造「渡邉」，店名也是取自主廚之名，讓渡邉信介得以開設一間掛上自己名字、理想中的日本料理。蕭敬騰不單在食材選擇、裝潢、設計上提供豐富的想法，包括店內燈光投射角度、座椅高度與空間，均都是蕭敬騰親力親為參與而成的結果。

從空間上來看，渡邉的板前座位共12席，並有一座8人包廂。儘管整體仍帶有高檔日本料理的穩重感，硬體設備的質感與選材也具一定的水準。但是帶有現代感的掛畫、潮感破表的雕塑擺飾，以及日本料理餐廳少聽到的爵士背景音樂，也都讓渡邉增添一些流行變化與年輕感。藏身在座位下方的充電孔，也是依照現代人需求所打造而成。餐廳合夥人兼經紀人Summer表示，由於所有的投資者都沒開過餐廳，但都愛吃愛喝，因此店內的設計，均是自己身為消費者的角度所出發。

渡邉限於晚間營業，套餐共16道式，其中包含鰻魚飯與2道甜品，整體以熟食居多，約占2/3。開場的「白花椰菜濃湯」，選用白花椰菜、碎洋蔥、蛤蠣高湯熬煮而成，並灑上紫蘇花、韭菜花、鼠尾草、炸迷你紅蘿蔔絲等多彩配料，味濃且鮮。「九繪炙燒生魚片．松露風味橙醋．鮟鱇魚肝削片」則是選用夢幻魚「九繪」擔綱主角，帶來時令的海洋滋味。

所謂的「九繪」，乃是一種大型石斑魚，一般僅在冬天才吃得到，由於肉質細膩、膠質彈牙，在日本被視為夢幻魚種。渡邉選用10公斤以上的九繪魚做成生魚片後，以炭火微炙表面，再以松露風味的橙醋增添鮮感；更將鮟鱇魚肝蒸熟再冷凍，並將冰凍魚肝以松露刨刀刨成薄片，鋪灑於九繪上，為豐富的口感更添大人滋味。

「銀鱈西京燒」則是將銀鱈以京都粒味噌醃漬後再燒烤，同時搭配銀杏果、粗蘿蔔泥，以及加入少許醬油的地瓜泥作為點綴。食用時，除了可以粗蘿蔔泥相佐外，亦可自行擠上日本柑橘，以果酸平衡油脂感，細細品嚐西京燒鹹甜兼具的風雅尾韻。而「和牛壽喜燒」則選用A5級近江牛，再以自家製醬汁涮煮，色澤溫暖的泡沫，則是打發後的雞蛋，更添品嚐的溫潤與順口感。

過去渡邉信介擔任料理長的「守破離」，以「鰻魚飯」擄獲許多饕客的心與胃。渡邉此次則選用每尾1公斤以上的台灣黑鰻做成「招牌鰻魚飯」，每片鰻魚以手工逐一去刺，並採關東技法烹調，先蒸1小時之後再烤，油脂平衡之餘，還帶有鬆軟不散的魚肉質感；底層則是選用顆粒鮮明的山形美姬米，同時以山椒、山椒葉點綴，更帶香氣層次，依舊穩坐店內代表性的明星料理。