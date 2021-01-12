江詩丹頓聯手電商Mr.Porter 推特別版限量藍色腕表

2021年才開春，全世界疫情益發嚴峻，台灣國境暫時封閉。跨國電商的興起，正滿足了精品愛好者的需求，例如在2020年封關前，瑞士頂級鐘表老牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）便與電商平台Mr.Porter合作推出一款特別版的FiftySix Day-Date藍色腕表，採全世界限量30只生產。

身為大型跨國電商，Mr.Porter原就與歷峰集團（Richemont）旗下多個品牌如積家（Jaeger-LeCoultre）、萬國表（IWC）、沛納海（PANERAI）、伯爵（PIAGET）、名士（Baume et Mercier）合作，網站上同時設有Men's Luxury Watches的專區，包含芝柏（Girard Perregaux）、播威（BOVET）、百年靈（Breitling）等品牌，Mr.Porter去年也曾與積家推出電影「金牌特務：金士曼起源」的聯名表款。