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期間限定！ 三得利13款春節禮盒亮相

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
三得利角瓶威士忌禮盒，建議售價580元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
三得利角瓶威士忌禮盒，建議售價580元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣三得利於2021年新春之際，期間限定推出13款應景的春節酒款禮盒；包含注重調和、纖細柔和的日本酒款如「KAKUBIN角瓶威士忌」、以美國文化為象徵、特色鮮明的「JIM BEAM金賓波本威士忌」、強調經典與傳統風味的蘇格蘭威士忌的「AUCHENTOSHAN歐肯單一麥芽蘇格蘭威士忌」、以及適合輕紳士日常品飲、口感如奶油般滑順的｢Prime Blue紳藍蘇格蘭威士忌｣…等。

「KAKUBIN角瓶威士忌」為1937年由三得利第一代調酒大師鳥井信治郎以東方人的飲食習慣為基底調和而成，有著柔和、甘醇、圓潤的風味。尤其四角瓶身設計與六角龜殼花紋，象徵「龜齡萬年」，80餘年來堅持的獨特品味，深受大眾喜愛。

美國波本威士忌的代表品牌「JIM BEAM金賓」，歷經200年以上、七個世代獨特的釀酒秘方傳承，保存正統的肯德基波本血統，釀造出了經典的波本風味，其香草香、奶油香，以及玉米與乾果的甜美格外明顯，非常適合用來推薦給喜歡顯著焦糖與木質香氣的年輕族群。

來自蘇格蘭低地的歐肯單一麥芽蘇格蘭威士忌，堅守蘇格蘭唯一全程「3次蒸餾」製程，展現醇美柔順酒質並完美呈現橡木桶熟成風味。「歐肯12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，在橡木桶熟成超過12年，散發烤杏仁與焦糖太妃糖香。「歐肯三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，先後在波本桶、Oloroso雪莉桶、Pedro Ximenez雪莉桶三種不同橡木桶陳年，充滿榛果香與雪莉酒香甜口感。今年春節歐肯禮盒換上新裝，推出時尚虎橘色系的「歐肯禮想不到BAR」，充滿時尚風格與都會感。

「紳藍經典蘇格蘭威士忌」完美融合精選的大麥與穀物原酒，口感柔順且帶有濃郁豐富的水果香氣與奶油般滑順的香純韻味。「紳藍特選蘇格蘭威士忌」呈現出熟成且平滑口感，扎實的麥芽風味格外明顯。精緻的六角型瓶身搭配煙霧與旗幟色塊結合的包裝，整體質感與品味再升級。

「COURVOISIER拿破崙干邑白蘭地」，嚴選大香檳區、小香檳區、邊緣林區、上林區等四大最佳產區的葡萄醇釀、蒸餾，更是法國拿破崙皇室的指定用酒。「COURVOISIER拿破崙干邑白蘭地VSOP」，藉由與法國頂級橡木的交互作用有著焦糖甜味、烤杏仁的特殊氣息與鮮桃的甘美香氣。滑順的口感、淡淡的甜味。

由三得利與法國葡萄酒第一大廠CASTEL公司攜手開發的｢DELICA朵麗卡紅酒｣，是有著世界級品質的法國日常餐酒，其圓潤的單寧及鮮嫩欲滴的果實風味帶來滑順及良好的均衡口感，非常適合搭配年節餐點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紳藍經典蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價520元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紳藍經典蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價520元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金賓美國波本威士忌禮盒，建議售價900元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金賓美國波本威士忌禮盒，建議售價900元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
朵麗卡雙紅酒禮盒，建議售價536元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
朵麗卡雙紅酒禮盒，建議售價536元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
歐肯12年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,220元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
歐肯12年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,220元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
拿破崙V.S.O.P干邑白蘭地禮盒，建議售價1,200元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
拿破崙V.S.O.P干邑白蘭地禮盒，建議售價1,200元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 法國

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