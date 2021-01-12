全新威士忌綠能酒廠艾德麥康 元月正式在台上市

如何在生態保護與永續發展的前提下，成立一間新時代的威士忌酒廠？讓我們來看看艾德麥康（Ardnamurchan）酒廠怎麼做。

艾德麥康酒廠坐落於蘇格蘭高地（Highland）西側的艾德麥康半島，與莫爾島（Mull）隔著海峽遙遙相對，遙遠又崎嶇。島上擁有豐沛的泥煤層及歐洲最古老的雨林保留地，這樣原始未經破壞的生態，使艾德麥康酒廠創廠前歷經重重環評阻礙與困難。

艾德菲酒業集團執行長Mr. Alex Bruce 在採訪中表示：「我們認定我們的威士忌是天然（Natural）的產品，綠色能源與永續能源的使用，反映在全部的製造過程中。蒸餾廠的動力都是使用當地的再生能源（包含水力發電、回收雨林伐木業廢棄的木屑作為熱源燃料），產生的副產物當作動物飼料與肥料，回饋當地農民，甚至酒廠的公務車，也全面使用新潮的電動車。」

甫榮獲2020年威士忌雜誌「永續酒廠」大獎的艾德麥康酒廠，是艾德麥康半島 （Ardnamurchan Peninsula）百年歷史中的第一間合法的威士忌酒廠，半島的地形同時擁有島嶼與高地威士忌產區的風土特色，因此創造出獨一無二的「西半島風格」威士忌。

酒廠於2013年破土動工，2014年7月開始蒸餾，經歷了6.5年漫長的等待，台灣市場終於在2021年之初正式迎接首款單一麥芽威士忌-AD 09.20:01。首發單一麥芽威士忌系列商品採用生產日期(2020年9月:年度第一批次:01)作為批次酒標，每批次全球限量發行16,000瓶，並會在2021年繼續推出最少4個批次。

此外，由於疫情嚴重，酒廠代表無法至各國舉辦發表會，酒廠因此決定推出全球限量3,000組的「艾德麥康上市紀念迷你酒組」（內容包含艾德麥康單一麥芽威士忌首部曲 AD/09.20:01 同款迷你酒，以及三款獨特的單一桶原酒——泥煤波本桶、泥煤雪莉桶，及預告2021限量商品的香檳木桶過桶），並通過線上連線的方式，與全球30多個國家巡迴舉辦艾德麥康上市發表會。台灣總代理豪邁國際今天也以線上連線的方式，跟艾德菲集團執行長Alex Bruce與全球銷售總監 Connal Mackenzie，攜手正式宣佈艾德麥康在台上市。

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