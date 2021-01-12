看好牛年春酒市場 橡木桶洋酒力推全球限定酒款

對於零售業來說，春節無疑是年度盛事，各大產業早已蓄勢待發搶奪商機。國內酒類通路龍頭橡木桶洋酒，不但加碼推出超值優惠，更推出全球限定酒款禮盒，並提供獨具個人風格的客製化酒禮。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「我們除了廣告商品麥卡倫、蘇格登、皇家禮炮、百富…等，更擁有多國特色酒款的獨家代理權，給消費者最多樣化的選擇。」

袁德珮指出，以台灣市場來說，雪莉桶一直廣受大眾歡迎，今年禮盒換新包裝的Nomad，是全球唯一獲准在赫雷斯地區陳年的威士忌，並來自西班牙最大雪莉酒集團恭賽雷（González Byass），在頂級Pedro Ximenez雪莉桶中熟成的獨特風味，開啟年節的美味饗宴。

此外，橡木桶洋酒與百年蘇格蘭珍釀品牌-勞德（Lauder’s）聯手打造最具台灣精神的25年蘇格蘭威士忌牛轉乾坤禮盒，柔順易飲的口感加上限量銀色牛頭陶瓶設計，是2021年珍藏送禮首選。

橡木桶洋酒總經理袁德珮更補充，大魚大肉的年節更是少不了葡萄酒的搭配，新世界的葡萄酒平易近人，對台灣嗜甜的味蕾有加分效果。

與智利王Almaviva系出同門；同樣來自全球傳奇家族羅斯柴爾（Rothschild），將波爾多精湛的釀酒工藝融合新世界風土，完美展現出力量與優雅結合的「小智利王」——愛司庫達（ESCUDO ROJO），2021年全新推出頂級菲力浦女爵紅葡萄酒，受全球知名葡萄酒評論家James Suckling的97高分讚賞，榮登智利葡萄酒年度Top10，具有10至15年的優質陳年實力。

該酒款除了向Baroness Philippine de Rothschild女爵致敬外，更是紀念品牌成立20週年的曠世鉅作。年節活動期間，凡購買愛司庫達家族任一酒款，即贈法國寶龍菲力浦家族紅葡萄酒，讓消費者一次享有兩個頂級家族酒款。

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