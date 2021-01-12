聲音微建築 報時（Minute Repeater）與響鬧（alarm）

2021年初，國境封閉，華山園區展出的「聲音的建築展」，是和日本21_21設計美術館合作，讓人沉浸在視覺、聽覺的雙重體驗中，加上五光十色視覺變化、令人目眩神迷。事實上聲音是人類常被低估的感官，同時也和時間息息相關，而手腕上的手表則也像是微縮時間的「建築」，並有「響鬧表（alarm）」和「問表（minute repeater）」兩種功能，將時間的作息以聽覺進行聯想。

所謂的「響鬧」就是鬧鐘，是指透過機械裝置的敲打發出聲音，提醒人們重要事件的發生。雖然並不被視為複雜功能（complication），但積家（Jaeger-LeCoultre）的Memorvox表款，是目前持續發表的常規系列，表廠甚至將其結合防水性能，讓具有響鬧功能的潛水表可在水下發出足夠的音聲，提醒配戴者需要回返水面的時間，有其安全提醒的意義。

而用以報時的問表，則是傳統三大複雜功能最為複雜的一項。從教堂的大鐘縮減尺寸到手腕上的方寸之間，當音錘敲擊音簧之後，發出的音聲宏亮、穩定、噪音、清脆，在在都是無形的感官指標。貴金屬如黃金、玫瑰金的音質表現反而不如堅硬的鈦金屬，同時是否為兩問（報時與報刻）或三問（報時、報刻、報分），是否具備大小自鳴（自動報時）功能，都是賞玩的重點之一。