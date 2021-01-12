快訊

好消息！永裕興18號失聯14天 台船冒浪繫纜拖離暴風圈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聲音微建築 報時（Minute Repeater）與響鬧（alarm）

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
積家找來品牌代言人Benedict Cumberbatch帥氣配戴Memovox腕表。圖 / 積家表提供。
積家找來品牌代言人Benedict Cumberbatch帥氣配戴Memovox腕表。圖 / 積家表提供。

2021年初，國境封閉，華山園區展出的「聲音的建築展」，是和日本21_21設計美術館合作，讓人沉浸在視覺、聽覺的雙重體驗中，加上五光十色視覺變化、令人目眩神迷。事實上聲音是人類常被低估的感官，同時也和時間息息相關，而手腕上的手表則也像是微縮時間的「建築」，並有「響鬧表（alarm）」和「問表（minute repeater）」兩種功能，將時間的作息以聽覺進行聯想。

所謂的「響鬧」就是鬧鐘，是指透過機械裝置的敲打發出聲音，提醒人們重要事件的發生。雖然並不被視為複雜功能（complication），但積家（Jaeger-LeCoultre）的Memorvox表款，是目前持續發表的常規系列，表廠甚至將其結合防水性能，讓具有響鬧功能的潛水表可在水下發出足夠的音聲，提醒配戴者需要回返水面的時間，有其安全提醒的意義。

而用以報時的問表，則是傳統三大複雜功能最為複雜的一項。從教堂的大鐘縮減尺寸到手腕上的方寸之間，當音錘敲擊音簧之後，發出的音聲宏亮、穩定、噪音、清脆，在在都是無形的感官指標。貴金屬如黃金、玫瑰金的音質表現反而不如堅硬的鈦金屬，同時是否為兩問（報時與報刻）或三問（報時、報刻、報分），是否具備大小自鳴（自動報時）功能，都是賞玩的重點之一。

從愛彼（Audemars Piguet）的超問表、朗格（a.lange & sohne）的Zeitwerk十進位問表（所報即所聞）、沛納海（PANERAI）的十進位問表，每一只問表的機芯平均動輒在300枚零件數量起跳。下次看到一只手表會發出聲音？你值得多留心一些。

朗格的Zeitwerk「十進位」三問報時腕表，全世界限量30只，價格未定。圖 / A.Lange & Sohne提供。
朗格的Zeitwerk「十進位」三問報時腕表，全世界限量30只，價格未定。圖 / A.Lange & Sohne提供。
PANERAI的Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT問表，可讓配戴者選擇兩地時間之一來進行報時，並有罕見的十進位計算、三簧三鎚三音階的Carillon鐘樂三問。圖 / PANERAI提供。
PANERAI的Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT問表，可讓配戴者選擇兩地時間之一來進行報時，並有罕見的十進位計算、三簧三鎚三音階的Carillon鐘樂三問。圖 / PANERAI提供。
積家的Memovox響鬧表並具備300米防水性能，並具有Memovox與Memovox date兩種功能選擇。圖 / 積家表提供。
積家的Memovox響鬧表並具備300米防水性能，並具有Memovox與Memovox date兩種功能選擇。圖 / 積家表提供。

建築 美術館 教堂

延伸閱讀

深蹲也入列！專家告訴你重訓最容易受傷的5大動作

按摩師傅靠手吃飯卻得了職業病 腕隧道症候群靠這招治癒！

手腕無力、扭力變差！骨科醫師提醒：可能是三角纖維軟骨撕裂所致！

健腦防失智 日醫學博士教你隨時隨地都能做的五感練習

相關新聞

聲音微建築 報時（Minute Repeater）與響鬧（alarm）

2021年初，國境封閉，華山園區展出的「聲音的建築展」，是和日本21_21設計美術館合作，讓人沉浸在視覺、聽覺的雙重體驗...

plain-me裝「褲」！9種款式完整打包你的春夏造型

台灣服飾暨選貨品牌plain-me在新年來之際，一口氣推出9款全新褲款，還找來因電影《大餓》而人氣直升的男星張耀仁與模特...

100%和牛！中午限定的「和牛漢堡排、和牛麻婆豆腐」

除了燒肉、麻辣鍋等餐飲類別外，「乾杯集團」再度以「100%和牛漢堡排」為主角，打造全新品牌「高木食堂」，以二毛作的型態，...

冬季要學「調和法」保養！ Aesop推薦混搭加強局部保養

在不同的氣候下，肌膚狀況也會有所不同，因此澳洲保養品牌Aesop主張的調和法（Blending）保養，可以針對外在環境、...

4人同行送櫻桃鴨！問鼎「貴妃牛奶鍋」有牛奶糖＋花瓣

低溫天氣接連不斷，許多民眾紛紛吃鍋禦寒。主打宮廷風路線的「問鼎」鍋物，此次全新推出「貴妃跳舞牛奶鍋」，將鮮乳、起司、牛奶...

Yahoo奇摩電商年菜預購5折起 「砂鍋魚頭」奪熱銷冠軍

今年因疫情無法出國玩，許多民眾選擇宅在家吃團圓飯更安心自在，也因此提前炒熱網購採買年菜的熱潮，Yahoo奇摩購物中心年菜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。