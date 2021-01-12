plain-me裝「褲」！9種款式完整打包你的春夏造型

台灣服飾暨選貨品牌plain-me在新年來之際，一口氣推出9款全新褲款，還找來因電影《大餓》而人氣直升的男星張耀仁與模特兒Gin、Zoe、宏輔等人來詮釋形象廣告，透過逗趣的畫面，傳遞出品牌「玩搭配」的精神。

擅長製作褲款的plain-me去年就推出了叫好又叫座的Style Pants褲，一推出就受到消費者的青睞，同時品牌也在2020年正式跨足女褲市場，同樣受到好評。今年plain-me依舊秉持著好好妝點自己的初衷，並迎合消費者在農曆新年都想要換新行頭的需求，推出包含男、女裝的9款新褲款。無論版型、面料或顏色，每個人幾乎都能找到適合自己的款式。像是，男裝部分就包括了品牌經典1616褲、有比例神褲稱號的九分錐形褲，還有近年蔚為流行的繭形寬褲等。面料使用具挺度的彈性斜紋布，同時大量運用由台灣紗廠生產的吸濕排汗面料，利用吸排纖維的物理特性，達到透氣乾爽的穿著效果，更不會因為洗滌次數增加而喪失效用，適合台灣氣候。

plain-me從版型、面料或顏色下手，讓每個人幾乎都能找到適合自己的褲款。圖／plain-me提供

女裝褲款則有錐形修身的長褲、九分褲，以及寬鬆舒適的繭形寬褲，並針對女性身形調整設計細節，像是加入高腰剪裁、大腿前側立體感雙摺壓線等元素，都讓腰部以下的線條更修長、達到顯瘦的視覺效果。而且女性長褲顏色還呼應早春氛圍，提供杏色、粉色、藕紫與橄綠等色系，同時保留淺灰、卡其、原色藍等經典。值得一提的是，plain-me也回應男性醫護人員的工作需求推出全白長褲，讓工作與日常搭配更靈活、豐富。

plain-me從版型、面料或顏色下手，讓每個人幾乎都能找到適合自己的褲款。圖／plain-me提供

plain-me女款西裝料壓褶九分褲1,680元。圖／plain-me提供

plain-me女款彈性打摺牛仔褲1,880元。圖／plain-me提供

plain-me男款彈性打褶長褲1,880元。圖／plain-me提供

plain-me男款比例神褲1,480元。圖／plain-me提供

plain-me女款彈性斜紋錐形長褲1,880元。圖／plain-me提供

plain-me男款丹寧繭型長褲2,280元。圖／plain-me提供

plain-me男款吸濕排汗打褶長褲1,480元。圖／plain-me提供

plain-me男款彈性抽繩長褲1,880元。圖／plain-me提供

plain-me男款吸濕排汗修身長褲1,480元。圖／plain-me提供