100%和牛！中午限定的「和牛漢堡排、和牛麻婆豆腐」

除了燒肉、麻辣鍋等餐飲類別外，「乾杯集團」再度以「100%和牛漢堡排」為主角，打造全新品牌「高木食堂」，以二毛作的型態，提供和牛起司漢堡排、和牛椪醋漢堡排、和牛咖哩飯等不同餐點，甚至還有首度推出的「和牛重慶麻婆豆腐」，為民眾帶來輕鬆用餐的新選擇。

由高木大成所經營的「高木食堂」，最初僅是乾杯在2019年6月推出的隱藏版菜單，乃是趁著乾杯Bar安和店的中午空檔時段，於店內推出的午間限定料理，由於廣受顧客青睞，因此將於1月13日正式成立「高木食堂」品牌，並再於乾杯Bar敦南店開設2號店。2間店都會同樣採「二毛作」的型態，晚上持續供應乾杯的燒肉、居酒屋料理，而中午則是會鋪上象徵日本洋食館的紅白格桌巾，化身為家庭餐廳風格的「高木食堂」。

店內主打的和牛漢堡排，乃是高木大成為了讓台灣民眾感受和風漢堡排的魅力，因此以童年的回憶為基礎所設計，標榜「100%頂級和牛」、「職人手打現做」兩大訴求。原料選用40天熟成的日本、澳洲和牛，經反覆手打、塑型而成。料理時，先將兩面煎至焦糖化後，再以和牛高湯燜煮、烤箱鎖汁，最後再置於鐵板上桌，藉此呈現柔軟多汁的特色。

高木食堂現有6道料理。「和牛漢堡排」系列共有和牛漢堡排、和牛起司漢堡排、和牛椪醋漢堡排等3種選擇，每套300～320元，均會隨餐搭配炸四季豆、馬鈴薯塊、水果玉米粒等配菜，還有越光米飯、漬物、茶漬湯。其中「和牛椪醋漢堡排」將和牛漢堡排配上蘿蔔泥、紫蘇葉與椪醋醬，藉由自然的酸感平衡油脂風味，更顯清新。