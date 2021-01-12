聽新聞
test
0:00 / 0:00
冬季要學「調和法」保養！ Aesop推薦混搭加強局部保養
在不同的氣候下，肌膚狀況也會有所不同，因此澳洲保養品牌Aesop主張的調和法（Blending）保養，可以針對外在環境、氣候與生活方式來調整，針對局部肌膚狀況也能有所改善，持續讓肌膚穩定且健康。
在清潔方面，冬季臉部也需要去角質，但卻怕肌膚乾燥，可用輕柔潔面乳搭配純淨滋潤去角質霜，兩者調和後成為濃稠質地，石英顆粒幫助去角質，能夠軟化肌膚。如果要深層清潔，可用香芹籽抗氧化清潔面膜搭配香芹籽潔面油，可以深層清潔，調和使用後不需要再洗臉。
敏弱型肌膚在冬季保養時，可以使用B綠茶平衡調理液搭配大馬士革玫瑰精露，把油與調理液調和會更好吸收，減緩冬季不適感。如果冬季肌膚長痘痘，則可用煥采滋潤精露調和肌膚調理凝露，抑制過多的油脂，特別適合冬天戴口罩仍長痘痘的人。
深度保濕是冬季保養必備，可以使用澄瑩面部精華素、大馬士革玫瑰精露與肌膚調理凝露的調和法，針對冬季肌膚狀態，可以舒緩補水、提亮膚色。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言