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冬季要學「調和法」保養！ Aesop推薦混搭加強局部保養

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Aesop提出調和法保養。圖／Aesop提供
Aesop提出調和法保養。圖／Aesop提供

在不同的氣候下，肌膚狀況也會有所不同，因此澳洲保養品牌Aesop主張的調和法（Blending）保養，可以針對外在環境、氣候與生活方式來調整，針對局部肌膚狀況也能有所改善，持續讓肌膚穩定且健康。

在清潔方面，冬季臉部也需要去角質，但卻怕肌膚乾燥，可用輕柔潔面乳搭配純淨滋潤去角質霜，兩者調和後成為濃稠質地，石英顆粒幫助去角質，能夠軟化肌膚。如果要深層清潔，可用香芹籽抗氧化清潔面膜搭配香芹籽潔面油，可以深層清潔，調和使用後不需要再洗臉。

敏弱型肌膚在冬季保養時，可以使用B綠茶平衡調理液搭配大馬士革玫瑰精露，把油與調理液調和會更好吸收，減緩冬季不適感。如果冬季肌膚長痘痘，則可用煥采滋潤精露調和肌膚調理凝露，抑制過多的油脂，特別適合冬天戴口罩仍長痘痘的人。

深度保濕是冬季保養必備，可以使用澄瑩面部精華素、大馬士革玫瑰精露與肌膚調理凝露的調和法，針對冬季肌膚狀態，可以舒緩補水、提亮膚色。

AesopB綠茶平衡調理液搭配大馬士革玫瑰精露。圖／Aesop提供
AesopB綠茶平衡調理液搭配大馬士革玫瑰精露。圖／Aesop提供
Aesop輕柔潔面乳搭配純淨滋潤去角質霜。圖／Aesop提供
Aesop輕柔潔面乳搭配純淨滋潤去角質霜。圖／Aesop提供
Aesop提出調和法保養。圖／Aesop提供
Aesop提出調和法保養。圖／Aesop提供
Aesop香芹籽抗氧化清潔面膜搭配香芹籽潔面油。圖／Aesop提供
Aesop香芹籽抗氧化清潔面膜搭配香芹籽潔面油。圖／Aesop提供
Aesop澄瑩面部精華素、大馬士革玫瑰精露搭配肌膚調理凝露。圖／Aesop提供
Aesop澄瑩面部精華素、大馬士革玫瑰精露搭配肌膚調理凝露。圖／Aesop提供
Aesop煥采滋潤精露搭配肌膚調理凝露。圖／Aesop提供
Aesop煥采滋潤精露搭配肌膚調理凝露。圖／Aesop提供

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