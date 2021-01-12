冬季要學「調和法」保養！ Aesop推薦混搭加強局部保養

在不同的氣候下，肌膚狀況也會有所不同，因此澳洲保養品牌Aesop主張的調和法（Blending）保養，可以針對外在環境、氣候與生活方式來調整，針對局部肌膚狀況也能有所改善，持續讓肌膚穩定且健康。

在清潔方面，冬季臉部也需要去角質，但卻怕肌膚乾燥，可用輕柔潔面乳搭配純淨滋潤去角質霜，兩者調和後成為濃稠質地，石英顆粒幫助去角質，能夠軟化肌膚。如果要深層清潔，可用香芹籽抗氧化清潔面膜搭配香芹籽潔面油，可以深層清潔，調和使用後不需要再洗臉。

敏弱型肌膚在冬季保養時，可以使用B綠茶平衡調理液搭配大馬士革玫瑰精露，把油與調理液調和會更好吸收，減緩冬季不適感。如果冬季肌膚長痘痘，則可用煥采滋潤精露調和肌膚調理凝露，抑制過多的油脂，特別適合冬天戴口罩仍長痘痘的人。