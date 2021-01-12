歡慶四週年 高雄英迪格推「大四喜」

高雄英迪格酒店迎接四週年慶及農曆春節即將到來，推出「大四喜」週年慶活動，包括住房、餐飲「四人同行，雀王爭霸戰」摸牌享折扣、頂樓露天酒吧變身麻將館且推出好運一擲發活動，帶給旅人週年慶及過年歡樂氣氛。

因應四週年，高雄英迪格推出「大四喜」週年慶活動，頂樓露天酒吧變身為麻將館，霓虹燈箱上有著大大「發」字，酒吧工作人員的襯衫圖案也是一張張麻將。酒吧還有兩顆大骰子提供給客人玩樂，骰子上除了大小點數，還有「今晚我買單」、「坐對面的喝一shot」等文字，三五好友小酌同時還可體驗趣味遊戲，周年慶期間於酒吧消費滿6,000元還可參加好運一擲發活動，擲骰子骰到「發」字，可獲得水蜜桃氣泡酒一瓶，也為飯店週年慶增添不一樣的歡樂氣息。 蘊含麻將風與年節氣氛的甜點，品嘗美食同時又增添趣味。圖／英迪格酒店提供 頂樓露天酒吧還有兩顆大骰子提供給客人玩樂。圖／英迪格酒店提供