歡慶四週年 高雄英迪格推「大四喜」
高雄英迪格酒店迎接四週年慶及農曆春節即將到來，推出「大四喜」週年慶活動，包括住房、餐飲「四人同行，雀王爭霸戰」摸牌享折扣、頂樓露天酒吧變身麻將館且推出好運一擲發活動，帶給旅人週年慶及過年歡樂氣氛。
因應四週年，高雄英迪格推出「大四喜」週年慶活動，頂樓露天酒吧變身為麻將館，霓虹燈箱上有著大大「發」字，酒吧工作人員的襯衫圖案也是一張張麻將。酒吧還有兩顆大骰子提供給客人玩樂，骰子上除了大小點數，還有「今晚我買單」、「坐對面的喝一shot」等文字，三五好友小酌同時還可體驗趣味遊戲，周年慶期間於酒吧消費滿6,000元還可參加好運一擲發活動，擲骰子骰到「發」字，可獲得水蜜桃氣泡酒一瓶，也為飯店週年慶增添不一樣的歡樂氣息。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言