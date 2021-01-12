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4人同行送櫻桃鴨！問鼎「貴妃牛奶鍋」有牛奶糖＋花瓣
低溫天氣接連不斷，許多民眾紛紛吃鍋禦寒。主打宮廷風路線的「問鼎」鍋物，此次全新推出「貴妃跳舞牛奶鍋」，將鮮乳、起司、牛奶糖等元素融合於鍋中，帶來濃郁的奶香滋味，並有食用花瓣點綴，增添貴妃奢華感。同時店內並推出4人同行加贈宜蘭櫻桃鴨、壽星送10盎司肉蛋糕，以及「神戶紅酒和牛」每份980元的一系列優惠。，
馬辣集團旗下的「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」」設有西門、忠孝2間門市，店內提供有澳洲M9純血冠軍黑毛和牛、美國經典1855 Prime雪花牛等肉品，還有多種湯頭可供選擇。此次期間限定推出的「貴妃跳舞牛奶鍋」，選用鮮乳作為湯底基礎，搭配多種蔬果熬煮的高湯調和，再加入「帕瑪森起司」、「紐西蘭乾酪起司片」、「森永牛奶糖」等等奶製品慢煮，具有香醇的奶香滋味，以及起司特有的鹹香感，適合涮煮蔬菜、肉品或海鮮。隨鍋並附上伊朗進口的食用玫瑰花瓣，可自行為湯頭增香添色，更增貴妃風的浮誇感，每鍋升級價198元。
隨著牛年到來，問鼎也推出「神戶紅酒和牛」的限量優惠。源自日本兵庫縣的神戶紅酒和牛，在飼料中添加「神戶葡萄酒酒粕」肥育，提高牛肉多酚、脂肪酸含量，肉質軟嫩多汁，年產量僅有700頭。民眾只要提前至少1日訂位並預購，同時參與打卡活動，就可享神戶紅酒和牛每份980元的優惠，每日限量10組。
另外在活動期間內，4成人以上同行，並提前至少1日訂位，每人消費滿800元，並升級「貴妃跳舞牛奶鍋」，每桌即加贈價值320元的6盎司「宜蘭櫻桃鴨」一份；出示活動貼文，再加贈「柚見紅蘋醋」特調飲品免費無限暢飲。當月壽星攜伴同行，4人以上並提前至少1天預定，同桌每成人消費達800元，則可加贈價值680元的「10盎司生日肉蛋糕」一份。
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