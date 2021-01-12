Yahoo奇摩電商年菜預購5折起 「砂鍋魚頭」奪熱銷冠軍

今年因疫情無法出國玩，許多民眾選擇宅在家吃團圓飯更安心自在，也因此提前炒熱網購採買年菜的熱潮，Yahoo奇摩購物中心年菜預購開跑至今業績已達年成長翻倍，年節贈禮需求升溫更帶動伴手禮銷量月漲3倍！

Yahoo奇摩超級商城及Yahoo奇摩購物中心今搶先公布2021年Top 10年菜、伴手禮排行榜，發現今年因圍爐人數增，6～8人大份量年菜成主流，也帶動客單價從去年1,280元上升至1,700元左右。寒冬中暖心又暖胃的鍋類、湯品成心頭好，由「砂鍋魚頭」奪下年菜熱銷冠軍，雞湯、酸白鍋等也都上榜。另外，「超前部署」也成今年的訂購年菜的趨勢，12月初開始年菜類的搜尋量就大增，也出現預先取貨試吃或是平時聚餐就訂來吃的現象。

Yahoo奇摩電子商務整合行銷部總監簡育靖表示，觀察消費者訂購品項趨勢，發現異國料理異軍突起，像是Yahoo奇摩超級商城上的米其林一星「添好運」及「了凡」推出經典港式點心組合、油雞及叉燒等人氣美食，滿足消費者不出國也能享異國年味。而高檔食材像是烏蔘牛腩煲今年也特別受到青睞；另外，疫情下消費者養生保健意識高漲，可提升免疫力的「雞精/滴雞精」搶進榜，其他像是葉黃素、膠原蛋白隨身包及燕窩禮盒也相當受歡迎。

瞄準年菜及伴手禮採購需求，Yahoo奇摩超級商城與Yahoo奇摩購物中心攜手超過百大店家，推出數千品年菜與伴手禮搶先預購活動5折起。Yahoo奇摩購物中心即日起至2月5日推出「牛轉乾坤開鴻運」活動，除狂灑千萬紅包，也網羅青葉臺菜、胡同燒肉、永心鳳茶、圓山大飯店、皇玥、龍鳳堂等知名品牌年菜及伴手禮；飄香半世紀的「青葉臺菜」精選蔬果、家傳秘製中藥等養生食材入菜，更推出獨家組合「輕滋補品蔬佛跳牆+鰻魚櫻花蝦雙味米糕」原價2,500元，即日起至1月15日限時優惠僅168元。