快訊

屢被爆婚變！黃曉明街頭被捕獲 髮線大後退超憔悴

司法官東西軍：踏上法律之路，先了解法官、檢察官差在哪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

80克拉巨鑽！Tiffany大手筆收購 將打造史上最貴項鍊

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
好萊塢女星Lady Gaga配戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊。圖／Tiffany提供
好萊塢女星Lady Gaga配戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊。圖／Tiffany提供

Tiffany今日宣布，為慶祝即將於於2022年翻新後盛大開幕的紐約第五大道旗艦店，品牌將重現1939年高級珠寶系列的典藏項鍊，並以重逾80克拉的稀世橢圓形鑽石取代原版海水藍寶作為項鍊主石，這是Tiffany有史以來最大的鑽石，僅次於非賣品鎮店之寶Tiffany Diamond傳奇黃鑽。同時，品牌也表示，這條鑽石項鍊可望成為Tiffany品牌創立以來天價設計。

1939年，世界博覽會於紐約市皇后區舉辦，Tiffany旗艦店隔年在57街與第五大道隆重開幕，這條海水藍寶石項鍊可以說是當年最轟動的珠寶作品之一。原版項鍊以碩大海水藍寶搭配璀璨美鑽，呼應當年世界博覽會主題「未來曙光」，展現對「明日世界」的前瞻願景，旨在啟發逾4,400萬名訪客想像更美好燦爛的未來。

新作鑲嵌的橢圓形主鑽重逾80克拉，成色等級為D，內部無瑕，不僅珍稀罕見，亦象徵Tiffany作為業內鑽石來源可追溯性的先導。鑽石以負責任方式採購自非洲波札那（Botswana），再經Tiffany工匠於紐約市鑲嵌。這也是承襲Tiffany自創立183年以來搜羅無數珍稀寶石的傳統，其中最出名的莫過於因奧黛麗赫本配戴而流傳千古的Tiffany Diamond傳奇黃鑽，是奠定Tiffany「鑽石之王」美名的非賣品。Tiffany經手過的知名鑽石還包括現於史密森尼美國藝術博物館展出的Hooker Emerald胡克祖母綠、以及Tiffany於法國王室珠寶拍賣會購入的Mazarin Diamonds馬薩林鑽石等。

Tiffany以一顆重逾80克拉D色、內部無瑕（淨度評級為IF）的橢圓形鑽石重塑於1939年面世的高級珠寶項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany以一顆重逾80克拉D色、內部無瑕（淨度評級為IF）的橢圓形鑽石重塑於1939年面世的高級珠寶項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany於1939年世界博覽會展出鑲嵌海藍寶石和美鑽的高級珠寶項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany於1939年世界博覽會展出鑲嵌海藍寶石和美鑽的高級珠寶項鍊。圖／Tiffany提供
重達128.54克拉的Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊。圖／Tiffany提供
重達128.54克拉的Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊。圖／Tiffany提供
好萊塢女星Audrey Hepburn配戴Tiffany Ribbon Rosette傳奇黃鑽鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
好萊塢女星Audrey Hepburn配戴Tiffany Ribbon Rosette傳奇黃鑽鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany今日宣布將以重逾80克拉的稀世橢圓形鑽石，重現1939年高級珠寶系列的典藏項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany今日宣布將以重逾80克拉的稀世橢圓形鑽石，重現1939年高級珠寶系列的典藏項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Diamond傳奇黃鑽被譽為世界上最大、最璀璨奪目的黃鑽之一，擁有前所未有的82個切割面的枕形。圖／Tiffany提供
Tiffany Diamond傳奇黃鑽被譽為世界上最大、最璀璨奪目的黃鑽之一，擁有前所未有的82個切割面的枕形。圖／Tiffany提供

Tiffany 鑽石 紐約

延伸閱讀

LVMH併Tiffany 珠寶版圖擴張

LVMH集團完成併購Tiffany RIMOWA高層人事大風吹

Tiffany併入LVMH 正式揮別獨立之身

獻上我亮晶晶的心！My First De Beers系列心形珠寶

相關新聞

100%和牛！中午限定的「和牛漢堡排、和牛麻婆豆腐」

除了燒肉、麻辣鍋等餐飲類別外，「乾杯集團」再度以「100%和牛漢堡排」為主角，打造全新品牌「高木食堂」，以二毛作的型態，...

冬季要學「調和法」保養！ Aesop推薦混搭加強局部保養

在不同的氣候下，肌膚狀況也會有所不同，因此澳洲保養品牌Aesop主張的調和法（Blending）保養，可以針對外在環境、...

4人同行送櫻桃鴨！問鼎「貴妃牛奶鍋」有牛奶糖＋花瓣

低溫天氣接連不斷，許多民眾紛紛吃鍋禦寒。主打宮廷風路線的「問鼎」鍋物，此次全新推出「貴妃跳舞牛奶鍋」，將鮮乳、起司、牛奶...

Yahoo奇摩電商年菜預購5折起 「砂鍋魚頭」奪熱銷冠軍

今年因疫情無法出國玩，許多民眾選擇宅在家吃團圓飯更安心自在，也因此提前炒熱網購採買年菜的熱潮，Yahoo奇摩購物中心年菜...

80克拉巨鑽！Tiffany大手筆收購 將打造史上最貴項鍊

Tiffany今日宣布，為慶祝即將於於2022年翻新後盛大開幕的紐約第五大道旗艦店，品牌將重現1939年高級珠寶系列的典...

FENDI春夏形象突破空靈新高度 真的是像霧像雨又像風

可以是空谷幽蘭、也像靜夜凝思，英國攝影師Nick Knight操刀的FENDI 2021春夏男女裝系列形象廣告，忠實呈現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。