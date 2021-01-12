80克拉巨鑽！Tiffany大手筆收購 將打造史上最貴項鍊

Tiffany今日宣布，為慶祝即將於於2022年翻新後盛大開幕的紐約第五大道旗艦店，品牌將重現1939年高級珠寶系列的典藏項鍊，並以重逾80克拉的稀世橢圓形鑽石取代原版海水藍寶作為項鍊主石，這是Tiffany有史以來最大的鑽石，僅次於非賣品鎮店之寶Tiffany Diamond傳奇黃鑽。同時，品牌也表示，這條鑽石項鍊可望成為Tiffany品牌創立以來天價設計。

1939年，世界博覽會於紐約市皇后區舉辦，Tiffany旗艦店隔年在57街與第五大道隆重開幕，這條海水藍寶石項鍊可以說是當年最轟動的珠寶作品之一。原版項鍊以碩大海水藍寶搭配璀璨美鑽，呼應當年世界博覽會主題「未來曙光」，展現對「明日世界」的前瞻願景，旨在啟發逾4,400萬名訪客想像更美好燦爛的未來。