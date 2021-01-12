FENDI春夏形象突破空靈新高度 真的是像霧像雨又像風

可以是空谷幽蘭、也像靜夜凝思，英國攝影師Nick Knight操刀的FENDI 2021春夏男女裝系列形象廣告，忠實呈現出Silvia Venturini Fendi設計的時裝系列，運用清新飄逸的白色窗簾、鏡像倒影以及飄忽人影構成的虛幻場景，勾勒出細緻的工藝細節與夢幻氛圍。

去年9月發表的2021春夏男、女裝，也是FENDI家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi擔綱女裝服裝設計的終篇，後續將由新任的女裝創意總監Kim Jones接手；在這一季Silvia Venturini Fendi也傾盡全力，將「倒影反思（Reflections）」作為唯美浪漫的主題，不論是從內向外看、從外向內看，都讓服裝成為穿梭時空的存在，形象圖在攝影師Nick Knight位於倫敦的工作室中拍攝，簡約的木床、椅子等家居元素為實體，透過投射在牆面的數位虛擬「窗戶」而有了情境延伸，窗外的藍天白雲和建築，正是FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana的景象。