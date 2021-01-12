FENDI春夏形象突破空靈新高度 真的是像霧像雨又像風
可以是空谷幽蘭、也像靜夜凝思，英國攝影師Nick Knight操刀的FENDI 2021春夏男女裝系列形象廣告，忠實呈現出Silvia Venturini Fendi設計的時裝系列，運用清新飄逸的白色窗簾、鏡像倒影以及飄忽人影構成的虛幻場景，勾勒出細緻的工藝細節與夢幻氛圍。
去年9月發表的2021春夏男、女裝，也是FENDI家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi擔綱女裝服裝設計的終篇，後續將由新任的女裝創意總監Kim Jones接手；在這一季Silvia Venturini Fendi也傾盡全力，將「倒影反思（Reflections）」作為唯美浪漫的主題，不論是從內向外看、從外向內看，都讓服裝成為穿梭時空的存在，形象圖在攝影師Nick Knight位於倫敦的工作室中拍攝，簡約的木床、椅子等家居元素為實體，透過投射在牆面的數位虛擬「窗戶」而有了情境延伸，窗外的藍天白雲和建築，正是FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana的景象。
模特兒以小麥色、奶白色及蜂蜜色等天然潤澤的服裝色彩，和天藍色、樞機紅色作為對比，陰影和光線的流暢則顯現服裝的製作工藝，FENDI以此迷離慵懶的情境，來表現記憶中與家人共度的時光。例如亞麻布料、棉布、羽毛、皮草交錯運用，像是母親傳承給下一代的繡花床單、桌巾，藉由這些象徵家庭物件的細節，描繪家族之間的親密感；緞面絎縫（boutis）、梯狀鏤空針織（jour d’echelle）還有鏤空花紋（ajouré），則交織出層疊卻輕盈的光影，像是貫穿時間的記憶薄暮。形象圖也呈現了經典包款PeekabooISeeU，裝飾FENDI x CHAOS高科技配件表現當代感，Baguette女性包款、Peekaboo Essential男款提包，以及全新推出的Moonlight斜背包，則是搶眼的時髦新品。
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