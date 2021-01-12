木村光熙、許路兒... 都上癮！ 時尚女神必敗魅惑之物

寶格麗（BVLGARI）品牌大使Kōki（木村光熙）日前於個人IG上分享一系列與日本雜誌合作拍攝的大片，以嶄新的寶格麗Serpenti Viper蛇形珠寶，襯托出Kōki脫俗氣質與性感魅力，引起話題。事實上，同款的Serpenti Viper蛇形珠寶也出現在許多當紅韓星及網路KOL的社交平台上，例如時尚品味深受肯定的韓國女歌手鄭秀妍（Jessica）及韓國女團MAMAMOO團員華莎（Hwasa）等，分別以同一系列的Serpenti Viper蛇形珠寶演繹高雅神秘與性感魅惑的氣息。金泫雅與男友DAWN（金曉鐘）更以大膽以此款珠寶高調放閃。靈蛇的魅力不只圈粉日韓時尚名人，在台灣具有相當影響力的時尚KOL許路兒，也在IG上秀出自己的蛇行魅力。

Serpenti Viper自2017年首次面世以來便以摩登當代的設計、年輕活潑的氣息廣受時尚界人士喜愛。有別於寶格麗以往寫實或華麗寶石鑲嵌的設計手法，Serpenti Viper系列使用簡約的梯形圖案來模擬蛇鱗，俐落時髦的幾何造型體現於項鍊、手環、耳環及戒指上，抽象地表達出靈蛇的神祕與魅惑感。新作包括雙圈、單圈手環，雙圈、單圈戒指、戒指、鍊墜等，均是以玫瑰金或白K金鑲鑽製作，手環與戒指皆可層疊交錯配戴，搭配於日常各種穿著。 （由上至下）BVLGARI Serpenti Viper白金鑽石雙圈手環，136萬3,000元、白K金鑽石雙圈戒指，38萬0,300元。圖／寶格麗提供 韓國女團MAMAMOO團員華莎配戴全新Serpenti Viper系列珠寶。圖／取自IG @_mariahwasa 寶格麗品牌大使Kōki配戴全新Serpenti Viper系列珠寶。圖／取自IG @koki 韓國女歌手金泫雅配戴全新Serpenti Viper系列珠寶。圖／取自IG@hyunah_aa 韓國女歌手鄭秀妍配戴全新Serpenti Viper系列珠寶。圖／取自IG@jessica.syj 韓國男歌手DAWN配戴全新Serpenti Viper系列珠寶。圖／取自IG @hyojong_1994 台灣時尚KOL許路兒配戴全新Serpenti Viper系列珠寶。圖／取自IG@ lurehsu 木村光熙、許路兒分別於個人IG上分享寶格麗Serpenti Viper蛇形珠寶。圖／取自IG @koki、@lurehsu （由左至右）BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石雙圈戒指，14萬3,000元；玫瑰金鑽石單圈戒指，19萬9,300元。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石墜鍊，20萬0,400元。圖／寶格麗提供