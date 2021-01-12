全家福袋首波1+3登場 3台百萬名車、20個名牌包豪邁抽

迎接農曆春節的重頭戲之一，就是要買福袋拼運氣！各通路為了搶買氣，今年頭獎價值與獎項也都創新高，想在新年試試自己的好手氣，千萬不要錯過時機！全家便利商店將於1月13日起推出系列福袋，今年首次以雙波段規劃福袋內容，首波以「1+3款福袋策略」推出金牛福袋加3款主題福袋應戰，金牛福袋售價199元，限量85萬個，隨附抽獎券獎項全面升級，頭獎將送出市價超過250萬的賓士Mercedes-Benz GLC 200 Coupé乙台，貳獎也有2台價值超過150萬賓士Mercedes-Benz A180可抽；另外，也瞄準不同族群推出授權卡通、野獸國、羅技3大品牌限量主題福袋，現買現抽多項實用超值好禮。

全家今年推出的「金牛福袋」，每袋皆有「抽、拿、加」3種玩法。買即可登錄「抽」，只要在期限內上網登錄序號即有機會抽中賓士大獎，另外還有多款名牌包、遊戲機、鍋具組，招好運的武德宮鎮宅虎將存錢筒等，開袋立即開獎。「拿」則是開袋立馬可帶回家多款零食、餅乾、飲料等值超過價200元的商品；最後則是隨機「加」碼贈送人氣集點商品、新春開運飾品、商品兌換券等，每袋絕對都物超所值。