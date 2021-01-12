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全家福袋首波1+3登場 3台百萬名車、20個名牌包豪邁抽

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
2021年可愛授權小物福袋，內含知名人氣卡通、卡納赫拉為肖像製成的生活小物，共有6種組合，商品總價超過千元，售價499元，限量1萬個。記者黃筱晴／攝影
2021年可愛授權小物福袋，內含知名人氣卡通、卡納赫拉為肖像製成的生活小物，共有6種組合，商品總價超過千元，售價499元，限量1萬個。記者黃筱晴／攝影

迎接農曆春節的重頭戲之一，就是要買福袋拼運氣！各通路為了搶買氣，今年頭獎價值與獎項也都創新高，想在新年試試自己的好手氣，千萬不要錯過時機！全家便利商店將於1月13日起推出系列福袋，今年首次以雙波段規劃福袋內容，首波以「1+3款福袋策略」推出金牛福袋加3款主題福袋應戰，金牛福袋售價199元，限量85萬個，隨附抽獎券獎項全面升級，頭獎將送出市價超過250萬的賓士Mercedes-Benz GLC 200 Coupé乙台，貳獎也有2台價值超過150萬賓士Mercedes-Benz A180可抽；另外，也瞄準不同族群推出授權卡通、野獸國、羅技3大品牌限量主題福袋，現買現抽多項實用超值好禮。

全家今年推出的「金牛福袋」，每袋皆有「抽、拿、加」3種玩法。買即可登錄「抽」，只要在期限內上網登錄序號即有機會抽中賓士大獎，另外還有多款名牌包、遊戲機、鍋具組，招好運的武德宮鎮宅虎將存錢筒等，開袋立即開獎。「拿」則是開袋立馬可帶回家多款零食、餅乾、飲料等值超過價200元的商品；最後則是隨機「加」碼贈送人氣集點商品、新春開運飾品、商品兌換券等，每袋絕對都物超所值。

而全家去年首度與授權卡通、羅技、野獸國3大品牌推出限量主題福袋叫好又叫座，今年再度與3品牌合作推出福袋，其中可愛授權小物福袋共提供6款超值組合，每包商品總價皆超過千元，售價499元，限量1萬包。羅技3C福袋組今年則升級推出多達8種組合，包含電競滑鼠、無線鍵盤、簡報遙控器等商品，每包價值皆超過千元，最高價值超過5,000元，每包售價799元，限量6,000包。另外，野獸國野獸福袋除了授權卡通周邊商品加持外，更將漫威英雄製成可愛娃娃、筆記本、吊飾等商品，每包售價588元，限量1.5萬包。除了驚喜商品，各品牌再推加碼大獎，隨袋附贈的抽獎券亦可參與汽車抽獎活動，多重驚喜一包滿足。

全家自1月13日起以「哞運大金喜」為主題，推出限量85萬個「金牛福袋」，每包售價199元，3台賓士車等你抽。圖／全家便利商店提供
全家自1月13日起以「哞運大金喜」為主題，推出限量85萬個「金牛福袋」，每包售價199元，3台賓士車等你抽。圖／全家便利商店提供
2021年羅技3C福袋，內含羅技電競滑鼠、無線檢盤、簡報遙控器等商品，有多達8種組合，每包價值皆超過千元，最高價值超過5,000元，售價799元，限量6,000個。記者黃筱晴／攝影
2021年羅技3C福袋，內含羅技電競滑鼠、無線檢盤、簡報遙控器等商品，有多達8種組合，每包價值皆超過千元，最高價值超過5,000元，售價799元，限量6,000個。記者黃筱晴／攝影
2021年野獸國福袋，內含多款授權卡通周邊商品、漫威英雄娃娃、筆記本、吊飾等，售價588元，限量1.5萬個。記者黃筱晴／攝影
2021年野獸國福袋，內含多款授權卡通周邊商品、漫威英雄娃娃、筆記本、吊飾等，售價588元，限量1.5萬個。記者黃筱晴／攝影
全家首波福袋以「1+3款福袋策略」推出金牛福袋加3款主題福袋瞄準不同族群需求應戰。圖／全家便利商店提供
全家首波福袋以「1+3款福袋策略」推出金牛福袋加3款主題福袋瞄準不同族群需求應戰。圖／全家便利商店提供

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