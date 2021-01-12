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傳奇香奈兒瞬間永恆！CHANEL ETERNAL INSTANT J12專書

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
左頁為德國超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）與配戴J12黑色腕表的英國演員傑克戴維斯（Jake Davies）為2008年春夏高級時裝系列拍攝形象廣告，由當時香奈兒創意總監Karl Lagerfeld掌鏡拍攝，© CHANEL。右頁為搭載Caliber 12.1機芯的J12黑色腕表。攝影師Guido Mocafico掌鏡拍攝，© CHANEL。圖／香奈兒提供
左頁為德國超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）與配戴J12黑色腕表的英國演員傑克戴維斯（Jake Davies）為2008年春夏高級時裝系列拍攝形象廣告，由當時香奈兒創意總監Karl Lagerfeld掌鏡拍攝，© CHANEL。右頁為搭載Caliber 12.1機芯的J12黑色腕表。攝影師Guido Mocafico掌鏡拍攝，© CHANEL。圖／香奈兒提供

2000年，香奈兒（CHANEL）顛覆傳統製表產業，推出首款圓形黑色陶瓷J12腕表，從此改寫了鐘表的美學歷史。這20年來一路演進的精彩故事，由Nicholas Foulkes執筆收錄於「J12一瞬永恆CHANEL ETERNAL INSTANT」一書之中，搭配精彩視覺，回顧J12與時俱進的傳奇。書籍將推出法文、英文版本，自2021年1月起依序陸續於法國、美國、英國等地上市，1月底2月初起，英文版也將於香港販售，定價75歐元（約台幣2600元），是收藏香奈兒經典、深入21世紀鐘表歷史的必備藏書。

傳統製表多以金屬為表殼主要的素材，除了貴重金屬，運動休閒表款往往以價格親切、堅硬牢靠、低敏的不鏽鋼材質為主。於1980年後段才開始進入製表領域的香奈兒，比起動輒百年歷史的傳統製表品牌算是相當年輕、沒有太大包袱。當時的化妝品暨鐘表珠寶藝術總監Jacques Helleu在為香奈兒構思腕表時，決定以香奈兒女士最擅長的黑色為主，大膽用上當時市場接受度並不高的抗磨精密陶瓷為主要素材。如今回頭看來，這是為頂級運動腕表樹立全新定義、21世紀第一枚經典腕表誕生的重要時刻。

香奈兒以服裝設計起家，對Jacques Helleu而言，腕表的設計幾乎是從零開始，於是他回歸自身對運動的喜好，保留了賽車運動中車體造型的流暢感，並從美洲盃的帆船造型汲取靈感，更以此為這枚腕表命名。三年後，白色的J12腕表再次席捲全球，清新純淨的極簡美學將鐘表設計帶入嶄新的層次，為香奈兒在腕表界奠定了穩固的根基，黑與白色的J12更象徵香奈兒在腕表世界中獨特而前衛的地位。

在即將迎向第20年的時刻，由總監Arnaud Chastaingt率領的香奈兒腕表創意工作室為經典的J12翻新。保留所有經典元素的設計，乍看沒變，2019年底亮相的全新J12在所有細節上都更加精修，有高達80%的零件都改變了，包括可由透明藍寶石玻璃底蓋看到的Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。香奈兒並於2020年推出多款別緻的紀念之作，包括全通透的藍寶石水晶玻璃J12 X-RAY、黑白雙色的J12 Paradoxe等，大膽創意承襲20年前J12的設計概念，透過與時俱進的科技與工藝品體現於最新的創作之中。

「J12一瞬永恆CHANEL ETERNAL INSTANT」一書，書中除了娓娓道來J12歷年的在材質、機芯、設計上的演進，精彩的影像視覺中還有收納台灣時尚雜誌與攝影師的傑出創意，一起回顧J12與時俱進的歷史，慶祝這只腕表輝煌20周年的傳奇。

J12腕表搭配點鑽時標，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，25萬3,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表搭配點鑽時標，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，25萬3,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，21萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，21萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，21萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，21萬2,000元。圖／香奈兒提供
左頁為J12·20腕表表面圖騰，© CHANEL。右頁為搭載Caliber 12.1機芯的J12·20腕表，© CHANEL。圖／香奈兒提供
左頁為J12·20腕表表面圖騰，© CHANEL。右頁為搭載Caliber 12.1機芯的J12·20腕表，© CHANEL。圖／香奈兒提供
全新的J12腕表統一採香奈兒標準字。圖／香奈兒提供
全新的J12腕表統一採香奈兒標準字。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，21萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，21萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，流暢的運動休閒外型靈感來自於帆船與賽車運動。圖／香奈兒提供
J12腕表，流暢的運動休閒外型靈感來自於帆船與賽車運動。圖／香奈兒提供
J12腕表搭配點鑽時標，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，25萬3,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表搭配點鑽時標，38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，25萬3,000元。圖／香奈兒提供
搭載全新機械機芯的J12腕表，表殼雖然變厚，但透過延伸的設計線條配戴起來反而更感修長輕盈。圖／香奈兒提供
搭載全新機械機芯的J12腕表，表殼雖然變厚，但透過延伸的設計線條配戴起來反而更感修長輕盈。圖／香奈兒提供
「CHANEL ETERNAL INSTANT」，Nicholas Foulkes作，75歐元（約台幣2600元）。圖／香奈兒提供
「CHANEL ETERNAL INSTANT」，Nicholas Foulkes作，75歐元（約台幣2600元）。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，21萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機芯，21萬2,000元。圖／香奈兒提供
左頁為模特兒Bella Nong配戴搭載Caliber 12.1機芯的J12白色腕表，照片出自於Cittá Bella Taiwan雜誌。出刊於2019年7月。© 攝影師周墨。右頁為超模Adut Akech配戴搭載Caliber 12.1機芯的J12白色腕表，出自於CHAOS SixtyNine雜誌 「The CHANEL Issue」，出刊於2019年7月。 © 攝影師Luigi & Iango。圖／香奈兒提供
左頁為模特兒Bella Nong配戴搭載Caliber 12.1機芯的J12白色腕表，照片出自於Cittá Bella Taiwan雜誌。出刊於2019年7月。© 攝影師周墨。右頁為超模Adut Akech配戴搭載Caliber 12.1機芯的J12白色腕表，出自於CHAOS SixtyNine雜誌 「The CHANEL Issue」，出刊於2019年7月。 © 攝影師Luigi & Iango。圖／香奈兒提供
CALIBER 12.1自動上鍊機械機芯，具備約70小時動力儲存。圖／香奈兒提供
CALIBER 12.1自動上鍊機械機芯，具備約70小時動力儲存。圖／香奈兒提供
搭載Caliber 12.1機芯的J12黑色腕表，© CHANEL。。圖／香奈兒提供
搭載Caliber 12.1機芯的J12黑色腕表，© CHANEL。。圖／香奈兒提供

腕表 香奈兒

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