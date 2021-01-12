傳奇香奈兒瞬間永恆！CHANEL ETERNAL INSTANT J12專書

2000年，香奈兒（CHANEL）顛覆傳統製表產業，推出首款圓形黑色陶瓷J12腕表，從此改寫了鐘表的美學歷史。這20年來一路演進的精彩故事，由Nicholas Foulkes執筆收錄於「J12一瞬永恆CHANEL ETERNAL INSTANT」一書之中，搭配精彩視覺，回顧J12與時俱進的傳奇。書籍將推出法文、英文版本，自2021年1月起依序陸續於法國、美國、英國等地上市，1月底2月初起，英文版也將於香港販售，定價75歐元（約台幣2600元），是收藏香奈兒經典、深入21世紀鐘表歷史的必備藏書。

傳統製表多以金屬為表殼主要的素材，除了貴重金屬，運動休閒表款往往以價格親切、堅硬牢靠、低敏的不鏽鋼材質為主。於1980年後段才開始進入製表領域的香奈兒，比起動輒百年歷史的傳統製表品牌算是相當年輕、沒有太大包袱。當時的化妝品暨鐘表珠寶藝術總監Jacques Helleu在為香奈兒構思腕表時，決定以香奈兒女士最擅長的黑色為主，大膽用上當時市場接受度並不高的抗磨精密陶瓷為主要素材。如今回頭看來，這是為頂級運動腕表樹立全新定義、21世紀第一枚經典腕表誕生的重要時刻。

香奈兒以服裝設計起家，對Jacques Helleu而言，腕表的設計幾乎是從零開始，於是他回歸自身對運動的喜好，保留了賽車運動中車體造型的流暢感，並從美洲盃的帆船造型汲取靈感，更以此為這枚腕表命名。三年後，白色的J12腕表再次席捲全球，清新純淨的極簡美學將鐘表設計帶入嶄新的層次，為香奈兒在腕表界奠定了穩固的根基，黑與白色的J12更象徵香奈兒在腕表世界中獨特而前衛的地位。

在即將迎向第20年的時刻，由總監Arnaud Chastaingt率領的香奈兒腕表創意工作室為經典的J12翻新。保留所有經典元素的設計，乍看沒變，2019年底亮相的全新J12在所有細節上都更加精修，有高達80%的零件都改變了，包括可由透明藍寶石玻璃底蓋看到的Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。香奈兒並於2020年推出多款別緻的紀念之作，包括全通透的藍寶石水晶玻璃J12 X-RAY、黑白雙色的J12 Paradoxe等，大膽創意承襲20年前J12的設計概念，透過與時俱進的科技與工藝品體現於最新的創作之中。