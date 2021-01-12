夢時代「咱過去ㄟ臺灣味特展」走進童年的懷舊街景

不論是人情味菜市場，或是現在少見的柑仔店，復古台灣味最迷人，夢時代即日起至1月24日，以30、40世代回憶中的童年台灣味為主題，結合辦桌美食文化與台灣古早味美食，在8樓時代會館推出懷舊感十足的「咱過去ㄟ臺灣味特展」。展區以「二搞創意」的繪本作品呈現出復古的街景，讓入場民眾穿梭在舊時時光。

夢時代即日起至1月24日，在8樓時代會館推出懷舊感十足的「咱過去ㄟ臺灣味特展」。圖／夢時代提供

兒時的懷舊街景分別打造「臺灣賀厝邊」、「臺灣真賀呷」及「臺灣廟口人情味」3大主題，同步展出數十款難得一見的台灣糕點模具及特製50公分大的紅龜粿模具抱枕。

數十款少見的台灣糕點模具及特製50公分大的紅龜粿模具抱枕。圖／夢時代提供

「臺灣賀厝邊」以手繪的方式，呈現招牌林立的街景、濃厚人情味的菜市場及懷舊童趣的柑仔店，集結「來好」、「茚YinTaiwan」、「臺灣吧」、「微型積木」四大台灣原創品牌，推出多款古早味零食、袋裝冰包紅茶、民俗童玩及文創小物等，讓民眾親近許久不見的台味小物。

「臺灣真賀呷」專區，匯集超過20家人氣美食，包含首次進駐百貨的高雄鹽埕老味道「50年杏仁茶」、台灣辦桌好味道「双鳳辦桌」、松本鮮奶茶、赤崁糖、啵蒡脆餅、武廟大川古早味蛋糕等，其中「双鳳辦桌」採用經典蝴蝶盤呈現台式傳統辦桌料理，並與統一麵合作獨家推出「經典肉燥香炒泡麵」，活動期間購買炒泡麵料理，就送統一麵帆布杯墊。

「臺灣真賀呷」專區，匯集超過20家台灣美食。圖／夢時代提供