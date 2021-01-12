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疫情衝擊藝文待回溫 台中國家歌劇院今年推10檔節目

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
無獨有偶工作室劇團╳德國圖賓根形體劇團「穿越真實的邊界」。記者喻文玟／攝影
無獨有偶工作室劇團╳德國圖賓根形體劇團「穿越真實的邊界」。記者喻文玟／攝影

2020新冠肺炎疫情爆發，上半年重創藝文產業。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗指出，去年上半年重頭戲「台灣國際藝術節」取消多檔國外節目，雖然下半年「夏日放／FUN時光」與「遇見巨人」票房皆達9成6，但全年度取消了1/3檔作品也影響觀眾、駐店人潮，上半年自籌收入少了一半，下半年藝文回溫，收支仍無法平衡。

邱瑗表示，今年上半年3月到6月「NTT-TIFA 2021台灣國際藝術節」原訂13檔演出、延期3檔，仍有3檔國外節目，演員願意主動隔離21天來台演出，需要觀眾支持。

歌劇院「2021台灣國際藝術節」（2021 NTT-TIFA）以「想像」為主軸，從今年3月19日持續到6月6日，10檔國內外節目攜手台灣創作者、歐美亞洲等地藝術團體，將打開真實之外的真實。

歌劇院藝術總監邱瑗表示，「想像」代表著開放、自由、無拘無束，希望每一年的NTT-TIFA都是個讓藝術家的想像得以實踐的平台，歡迎觀眾走進劇場一同透過想像力發現更多的可能。

邱瑗表示，2020年上半年自籌收入少了一半，下半年藝文回溫仍無法補足收支，目前已交國表藝董事會決算。下半年觀眾重回劇場，歌劇院獲得藝fun券、振興三倍券收入300餘萬。

近年歌劇院籌劃「2021台灣國際藝術節」均強調科技藝術，今年與財團法人數位藝術基金會合作，舉辦為期2天的國際論壇以「面向未來：共感聯覺」為主題，探討「虛擬實境」未來創作的想像及新媒體與表演藝術的創作發展。

邱瑗表示，2021年國外藝術家來台，都願意自主隔離21天，加拿大編導演劇場全才瑞克．米勒（Rick Miller）將詮釋獨腳戲「爆發年代」，他將在100分鐘裡頭扮演了100個角色，運用多媒體影像帶領觀眾走入時光隧道，從經歷二戰戰後、冷戰、美蘇太空競賽、越戰、美國人權運動到搖滾樂的誕生，橫跨25年的歷史。

邱瑗指出，「複眼人」作品首度將台灣作家吳明益同名小說搬上舞台，由旅法德籍導演盧卡斯．漢柏（Lukas Hemleb）執導，這是歌劇院與台北表演藝術中心共製節目「複眼人」，原本是北藝中心的開幕劇作，很榮幸首演在歌劇院。

編舞家黃翊與機器人庫卡自2012年起合作無間，演出驚艷國際；2021年，黃翊決定偕同6位舞者和庫卡開一間咖啡館，下午任親子同樂，晚上陪大人紓壓，將調製咖啡及製作甜點的流程化為舞蹈和音樂，黃翊說，「小螞蟻與機器人：遊牧咖啡館」希望透過與庫卡不同的互動設計，引導大小朋友產生對科技與藝術的興趣，演出還邀請米其林一星餐廳MUME的主廚林全擔任餐飲顧問，一起發想未來食物的模樣。

2021歌劇院NTT-TIFA節目網址、購票資訊：https://www.npac-ntt.org/tifa/

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歌劇院「2021台灣國際藝術節」（2021 NTT-TIFA）以「想像」為主軸，從今年3月19日持續到6月6日，10檔國內外節目攜手台灣創作者、歐美亞洲等地藝術團體，將打開真實之外的真實。記者喻文玟／攝影
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