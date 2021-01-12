服裝、背包、鞋子超齊全！Gucci哆啦A夢限時店1/21登場

農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！這次除了推出男女服裝、包款、鞋款等單品之外，也會特別打造Gucci Pin限時店中店，同時也讓這隻擁有眾多粉絲的機器貓化身廣告主角、Gucci ArtWall主題等等，充滿童趣的新年，光想就讓人開心不已！

出自日本漫畫家藤子·F·不二雄之手的哆啦A夢是來自22世紀的機器貓，他用四次元口袋中的神秘道具為小男孩野比大雄提供幫助，自1969年12月開始連載，至今都還是吸引了無數粉絲的關注，這次Gucci的聯名系列也是為了紀念漫畫誕生50周年這個非常有代表性的里程碑。看著不同表情和姿態的經典藍色哆啦A夢與雙G Logo、花朵印花等元素混搭點綴在各式單品上，繽紛可愛又俏皮的形象也充滿了春天專屬的愉悅氣息。商品還特別採用可持續包裝，像是可循環利用的環保袋和為紀念該哆啦A夢50周年的吊牌。

為了宣傳這個系列，哆啦A夢也與真人模特兒一起入鏡由Angelo Pennetta掌鏡的Gucci農曆新年全新形象廣告，跟著大家一起吃早餐、玩電動、享受花園派對，想像力十足的畫面超討喜。此外，消費者也可以在以互動數位地圖標示位置為靈感的Gucci Pin限時店中店體驗沉浸式購物，跟主題鮮明的裝置像是任意門、大雄的房間一起拍照。 上海和香港兩地的Gucci ArtWall上，也可以陸續見到哆啦A夢的身影。Gucci App也將推出專屬的娛樂遊戲，可借助擴增實境（AR）技術重現哆啦A夢。玩家可通過掃描Gucci ArtWall和專屬包裝，看到他跳舞的模樣。

Doraemon x Gucci聯名限時店中店

時間：2021年1月21日（四）～2021年2月26日（五）

台北地點：台北101 Gucci專門店（台北市信義區市府路45號3F）