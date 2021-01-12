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服裝、背包、鞋子超齊全！Gucci哆啦A夢限時店1/21登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！圖／Gucci提供
農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！圖／Gucci提供

農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！這次除了推出男女服裝、包款、鞋款等單品之外，也會特別打造Gucci Pin限時店中店，同時也讓這隻擁有眾多粉絲的機器貓化身廣告主角、Gucci ArtWall主題等等，充滿童趣的新年，光想就讓人開心不已！

出自日本漫畫家藤子·F·不二雄之手的哆啦A夢是來自22世紀的機器貓，他用四次元口袋中的神秘道具為小男孩野比大雄提供幫助，自1969年12月開始連載，至今都還是吸引了無數粉絲的關注，這次Gucci的聯名系列也是為了紀念漫畫誕生50周年這個非常有代表性的里程碑。看著不同表情和姿態的經典藍色哆啦A夢與雙G Logo、花朵印花等元素混搭點綴在各式單品上，繽紛可愛又俏皮的形象也充滿了春天專屬的愉悅氣息。商品還特別採用可持續包裝，像是可循環利用的環保袋和為紀念該哆啦A夢50周年的吊牌。

為了宣傳這個系列，哆啦A夢也與真人模特兒一起入鏡由Angelo Pennetta掌鏡的Gucci農曆新年全新形象廣告，跟著大家一起吃早餐、玩電動、享受花園派對，想像力十足的畫面超討喜。此外，消費者也可以在以互動數位地圖標示位置為靈感的Gucci Pin限時店中店體驗沉浸式購物，跟主題鮮明的裝置像是任意門、大雄的房間一起拍照。 上海和香港兩地的Gucci ArtWall上，也可以陸續見到哆啦A夢的身影。Gucci App也將推出專屬的娛樂遊戲，可借助擴增實境（AR）技術重現哆啦A夢。玩家可通過掃描Gucci ArtWall和專屬包裝，看到他跳舞的模樣。

Doraemon x Gucci聯名限時店中店

時間：2021年1月21日（四）～2021年2月26日（五）

台北地點：台北101 Gucci專門店（台北市信義區市府路45號3F）

台中地點：台中新光三越 Gucci專門店（台中市西屯區台灣大道三段301號1F）

哆啦A夢Princetown皮革拖鞋，26,700元。圖／Gucci提供
哆啦A夢Princetown皮革拖鞋，26,700元。圖／Gucci提供
哆啦A夢GG Logo皮夾，15,200元。圖／Gucci提供
哆啦A夢GG Logo皮夾，15,200元。圖／Gucci提供
哆啦A夢Gucci Dive系列腕表，51,000元。圖／Gucci提供
哆啦A夢Gucci Dive系列腕表，51,000元。圖／Gucci提供
哆啦A夢短裙，29,000元。圖／Gucci提供
哆啦A夢短裙，29,000元。圖／Gucci提供
哆啦A夢化妝箱，12萬2,200元。圖／Gucci提供
哆啦A夢化妝箱，12萬2,200元。圖／Gucci提供
農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！圖／Gucci提供
農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！圖／Gucci提供
農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！圖／Gucci提供
農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！圖／Gucci提供
哆啦A夢拉鍊夾克，58,000元。圖／Gucci提供
哆啦A夢拉鍊夾克，58,000元。圖／Gucci提供
哆啦A夢Rhyton系列運動鞋，32,400元。圖／Gucci提供
哆啦A夢Rhyton系列運動鞋，32,400元。圖／Gucci提供
哆啦A夢迷你圓形肩背包，40,600元。圖／Gucci提供
哆啦A夢迷你圓形肩背包，40,600元。圖／Gucci提供
農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！圖／Gucci提供
農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！圖／Gucci提供
哆啦A夢大型手拿包，69,300元。圖／Gucci提供
哆啦A夢大型手拿包，69,300元。圖／Gucci提供
農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！圖／Gucci提供
農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！圖／Gucci提供
農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！圖／Gucci提供
農曆新年即將到來，Gucci今年萬眾期待的哆啦A夢聯名系列也選在此時正式登場！圖／Gucci提供

Gucci 哆啦A夢

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