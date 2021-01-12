這幾款勞力士超熱門 有錢都還要排隊...！

危機、就是轉機！金融投資常有「危機入市」的概念，而越是消費景氣嚴峻的時刻，越能展現出精品品牌在消費者心中的真正「行情」。本地鐘表網站Horoguides參考多個國內外知名通路，並統整出2021年版本、勞力士「炒價」增幅最高的Top 20熱門款，包含Daytona、Submariner、新款Oyster Perpetual 41毫米、GMT-Master II、Sky-Dweller等多個經典系列全數上榜，展現表中「王者」的強勢身價。

漲幅最高的首推俗稱「彩虹圈」、玫瑰金彩色寶石版本的Daytona 116595RBOW，市價漲幅約154.7%，由於前一代前黃金材質的116598RBOW受到市場熱烈追捧，目前玫瑰金版已處於一表難求的發燙狀態，而Daytona的其他不同材質或表面版本也雄踞了Top 10的Top2（105%）與Top 4（90.4%），是ROLEX王者陣容中的超人氣款式。

Top 3的Submariner 126610LV（94.3%），綠色陶瓷圈是勞力士的經典「定番」色，身為2020年九月新品上市的126610LV，錶徑微增至41mm、搭載動力儲存70小時的3235自動上鍊機芯，果然火速挺進到Top 3榜位；而相當實用、具有兩地時間功能的GMT-Master II 126710BLRO具有陶瓷材質藍、紅雙色表圈，並改搭配Jubilee五珠帶則拿下了Top 6，漲幅約83％，另一只藍黑雙色圈、被趣稱為「蝙蝠俠」的126710BLNR（45.9%）則拿下Top 8，可見GMT兩地時間功能在收藏家心中佔有一席之地。

最後Top 10則有複雜功能的Sky-Dweller 326934（42%），具備年曆功能與7項專利的Sky-Dweller是品牌目前最複雜，也實用的款式，白金加精鋼搭配藍色表面，讓擁有一只勞力士複雜功能款式，相對輕易入手。

Top 10榜單如下，完整Top 20榜單則可瀏覽Horoguides網站；價格僅供參考，實際售價請直接洽詢各表店通路。

Top 10：

Sky-Dweller 326934 / 定價49萬1,500元、市價約↑42%

Top 9：

Submariner 124060 / 定價26萬8,000元、市價約↑42.6%

Top 8：

GMT-Master II 126710BLNR / 定價32萬,500元、市價約↑45.9%

Top 7：

Submariner 126610LN / 定價30萬3,000、市價約↑47.2%

Top 6：

GMT-Master II 126710BLRO / 定價32萬500元、市價約↑83%

Top 5：

Oyster Perpetual 41 124300 / 定價19萬5,500元、市價約↑27% ~ 87%

Top 4：

Daytona 116500LN / 定價43萬5,500元、市價約↑90.4%

Top 3：

Submariner 126610LV / 定價31萬7,000元、市價約↑94.3%

Top 2：

Daytona 116500LN / 定價43萬5,500元、市價約↑105%

Top 1：