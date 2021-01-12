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送一泊二食、4K電視！台北美福推500顆「福氣扭蛋」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
晴山主打雙人鰻魚套餐。圖／台北美福大飯店提供
晴山主打雙人鰻魚套餐。圖／台北美福大飯店提供

2020年終於過去了，想要轉運、過運、接好運，台北美福連續4年推出「新春福袋」活動，即日起祭出500顆福氣扭蛋，限量販售每顆3,600元，獎品總價值超過300萬元，獎項包括價值4萬元以上的套房住宿券、匯集飯店六間特色餐廳的豐富餐券，以及韓國SAMSUNG 4K量子電視和空氣清淨機、日本BALMUDA蒸氣烤麵包機，荷蘭飛利浦PHILIPS3合1拖地吸塵器、觸控式氣炸鍋等，總計40款獎項。

福袋內最大獎項為「皇家套房一泊二食」，可下榻館內最高等級的32坪超大套房，搭配人氣彩匯自助早餐及晚餐各兩客，總價值51,775元；另有有28坪開闊空間的「尊爵套房」，價值35,805元；21坪舒適大器的「菁英客房」，價值21,945元等。

館內美食餐券也入列，最大獎首推米香台菜餐廳的「懷舊傳家菜」，一桌豐盛菜色價值19,800元，品嘗連續3年獲米其林餐盤推薦的古早味。價值18,192元的「美福饗宴之旅」可盡嘗台日港義四間餐廳的風味美饌。此外，義籍主廚也準備了「義式家鄉四人分享餐」，每一口都是托斯卡尼的風貌。作為港式典範的潮粵坊港潮餐廳，則端出粵式經典老菜「胡椒豬肚雞鍋」，以及備受推崇的冠軍雞湯「鮑魚花膠黏嘴雞鍋」等。

台北美福大飯店推出福氣扭蛋。圖／台北美福大飯店提供
台北美福大飯店推出福氣扭蛋。圖／台北美福大飯店提供
台北美福大飯店尊爵套房一泊二食也入列。圖／台北美福大飯店提供
台北美福大飯店尊爵套房一泊二食也入列。圖／台北美福大飯店提供
福袋特別獎─SAMSUNG 43吋QLED 4K量子電視。圖／台北美福大飯店提供
福袋特別獎─SAMSUNG 43吋QLED 4K量子電視。圖／台北美福大飯店提供

福袋 菜色 菁英

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