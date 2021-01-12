送一泊二食、4K電視！台北美福推500顆「福氣扭蛋」

2020年終於過去了，想要轉運、過運、接好運，台北美福連續4年推出「新春福袋」活動，即日起祭出500顆福氣扭蛋，限量販售每顆3,600元，獎品總價值超過300萬元，獎項包括價值4萬元以上的套房住宿券、匯集飯店六間特色餐廳的豐富餐券，以及韓國SAMSUNG 4K量子電視和空氣清淨機、日本BALMUDA蒸氣烤麵包機，荷蘭飛利浦PHILIPS3合1拖地吸塵器、觸控式氣炸鍋等，總計40款獎項。

福袋內最大獎項為「皇家套房一泊二食」，可下榻館內最高等級的32坪超大套房，搭配人氣彩匯自助早餐及晚餐各兩客，總價值51,775元；另有有28坪開闊空間的「尊爵套房」，價值35,805元；21坪舒適大器的「菁英客房」，價值21,945元等。