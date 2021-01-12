智能AI、眼鏡救護！飯店不只「住」 強化體驗與新玩趣

飯店住房全面轉攻國旅，除了服務與品質，更多了創新與想像力，過往各種「不可能」都出現在星級飯店裡；最近有飯店打出AI智能升級版，完全「動口不動手」；還有首度進駐的「眼鏡修護站」，情境體驗更多元。

Hotel ChamCham趣淘漫旅今年改裝樓層房間，引進智能AI技術，安裝「小犀管家」於客房中，旅客可聲控操作燈光、冷氣與客房送物、旅遊諮詢等，減少物品接觸頻率。想體驗「動口不動手」的耍廢假期，2月28日前訂購專屬住房專案1,699元起(原價2,699元)，不用申請補助，訂購直接抵扣1,000元。

趣淘漫旅台北表示，推出智能AI住房專案後，住房率提升10~15%，已累積近萬次的使用數。客房內智能管家「小美犀」除了聲控功能外，另有音樂播放、飯店與旅遊資訊查詢，房客基本問題都能藉由智能AI獲得解答，不僅減少等待時間，24小時都可提供服務，更便利有效率，

台南晶英酒店全新住房專案主打「單身小旅行」，首波與在地成立超過35年的老字號眼鏡行「久必大」合作，為旅客打造獨有的專屬眼鏡，同時首創「眼鏡救護站」，即時解決住客眼鏡相關的疑難雜症，是四眼族出遊最得力靠山。總經理李靖文表示，1980年代台灣曾是眼鏡出口大國，台南尤其是代工重鎮，如今希望藉由文創的魅力吸引觀光客目光，並透過親手打造的「兩扇窗」，讓大家看見別具一格的府城魅力。專案自即起到3月31日，平日入住行政樓層單人成行含手作價6,999元起，包含全板料眼鏡乙支。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店即日起至3月1日的「威斯汀奇幻之旅」，則是將飯店變身白雪飄飄的北歐童話世界，或是沉浸在峇里島南洋藝術文化裡，或來到香港餐廳實境體驗「秒穿越」。大溪威斯汀副總經理李家豪指出，營造「環遊世界」的海外度假體驗，處處都是打卡主題，希望讓賓客享受愉快難忘的冬季旅程。