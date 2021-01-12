快訊

直播／北部某醫院傳院內感染 陳時中14:00親上火線說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Dr. Martens向傳奇塗鴉藝術家Keith Haring致敬 經典畫作全都躍上鞋面

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Dr. Martens首發以傳奇藝術家Keith Haring經典畫作為靈感的聯名系列鞋款。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens首發以傳奇藝術家Keith Haring經典畫作為靈感的聯名系列鞋款。圖／Dr. Martens提供

2021年到來，英國鞋履品牌Dr. Martens首發以傳奇藝術家Keith Haring經典畫作為靈感的聯名系列、Timberland則向傳統圖案中取經，獻上農曆新年限定靴款，皆以新氣象來迎接新年。

活躍於80年代的美國塗鴉藝術家Keith Haring作品輪廓簡單、色彩明亮豐富，《閃耀嬰兒》與《天使》畫作，更是廣為人知。此次，Dr. Martens為了向其反叛精神致敬，選用了1460、1461兩種鞋款，以Smooth皮革搭配藝術經典塗鴉。其中，1460馬汀靴筒背面為Keith Haring的人型塗鴉，透過明亮的色彩和簡單的輪廓線，勾勒出手舞足蹈的人型圖畫；鞋帶以特色扣件點綴，抽象又不失童趣。1461三孔鞋則以Keith Haring經典元素呈現，加入少見於三孔鞋的馬汀後跟拉環，把上述的畫作加入裝飾，在黑色鞋面上，創造鮮明視覺效果。

而Timberland則從節慶顏色和圖案中取得靈感後再創新，讓Madbury Side-Zip Sneaker及Raywood EK+靴款，都多了農曆新年的氣息。 像是女款的Madbury Side-Zip Sneaker靴，就以黑、紅配色呈現；而且全系列都的鞋後跟、鞋舌上的Logo織標都利用了繽紛配色，猶如爆竹般的圖案構成。而Raywood EK+男靴，利用了紅色鞋帶來點綴，同系列女靴則採用了粉色鞋身為外觀，加上金色鞋扣為裝飾，帶出新春氣象。

Timberland女款Madbury Side-Zip Sneaker靴4,500元。圖／Timberland提供
Timberland女款Madbury Side-Zip Sneaker靴4,500元。圖／Timberland提供

Dr. Martens Keith Haring聯名系列1460靴6,880元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens Keith Haring聯名系列1460靴6,880元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens Keith Haring聯名系列1461鞋6,280元。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens Keith Haring聯名系列1461鞋6,280元。圖／Dr. Martens提供

Timberland女款Raywood EK+靴6,900元。圖／Timberland提供
Timberland女款Raywood EK+靴6,900元。圖／Timberland提供

藝術家 嬰兒

延伸閱讀

中職／悍將四球員換背號 陳真穿7號向洋基傳奇曼托看齊

SWATCH與米奇再續前緣 聯手塗鴉藝術家創造限量話題表款

被砍5萬次的男人 日本傳奇龍套演員福本清三逝世

飆股的故事／傳奇轉型奏效 獲利踩油門

相關新聞

送一泊二食、4K電視！台北美福推500顆「福氣扭蛋」

2020年終於過去了，想要轉運、過運、接好運，台北美福連續4年推出「新春福袋」活動，即日起祭出500顆福氣扭蛋，限量販售...

智能AI、眼鏡救護！飯店不只「住」 強化體驗與新玩趣

飯店住房全面轉攻國旅，除了服務與品質，更多了創新與想像力，過往各種「不可能」都出現在星級飯店裡；最近有飯店打出AI智能升...

7-ELEVEN攜手21Plus推聯名鮮食 高董私房菜也入菜單

近年健康意識抬頭及健身風潮帶動下，雞肉一躍成為健身新寵兒。統一超（2912）旗下7-ELEVEN攜手同集團的21Plus...

Dr. Martens向傳奇塗鴉藝術家Keith Haring致敬 經典畫作全都躍上鞋面

2021年到來，英國鞋履品牌Dr. Martens首發以傳奇藝術家Keith Haring經典畫作為靈感的聯名系列、Ti...

豆花「用喝的」！珍煮丹新品黑白配「1+1」100元

珍煮丹繼暖暖燒仙草後，再推黑糖系列新品「是豆花」。以超直白介紹這款充滿回憶的懷舊飲品，將老派古早味的平民懷舊甜品豆花變成...

「雷神」克里斯漢斯沃 帥氣接下最新BOSS全球代言人

「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）擁有壯碩身型又man味十足，一直以來都是時尚品牌寵兒。自2017年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。