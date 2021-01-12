Dr. Martens向傳奇塗鴉藝術家Keith Haring致敬 經典畫作全都躍上鞋面

2021年到來，英國鞋履品牌Dr. Martens首發以傳奇藝術家Keith Haring經典畫作為靈感的聯名系列、Timberland則向傳統圖案中取經，獻上農曆新年限定靴款，皆以新氣象來迎接新年。

活躍於80年代的美國塗鴉藝術家Keith Haring作品輪廓簡單、色彩明亮豐富，《閃耀嬰兒》與《天使》畫作，更是廣為人知。此次，Dr. Martens為了向其反叛精神致敬，選用了1460、1461兩種鞋款，以Smooth皮革搭配藝術經典塗鴉。其中，1460馬汀靴筒背面為Keith Haring的人型塗鴉，透過明亮的色彩和簡單的輪廓線，勾勒出手舞足蹈的人型圖畫；鞋帶以特色扣件點綴，抽象又不失童趣。1461三孔鞋則以Keith Haring經典元素呈現，加入少見於三孔鞋的馬汀後跟拉環，把上述的畫作加入裝飾，在黑色鞋面上，創造鮮明視覺效果。

而Timberland則從節慶顏色和圖案中取得靈感後再創新，讓Madbury Side-Zip Sneaker及Raywood EK+靴款，都多了農曆新年的氣息。 像是女款的Madbury Side-Zip Sneaker靴，就以黑、紅配色呈現；而且全系列都的鞋後跟、鞋舌上的Logo織標都利用了繽紛配色，猶如爆竹般的圖案構成。而Raywood EK+男靴，利用了紅色鞋帶來點綴，同系列女靴則採用了粉色鞋身為外觀，加上金色鞋扣為裝飾，帶出新春氣象。

Timberland女款Madbury Side-Zip Sneaker靴4,500元。圖／Timberland提供

Dr. Martens Keith Haring聯名系列1460靴6,880元。圖／Dr. Martens提供

Dr. Martens Keith Haring聯名系列1461鞋6,280元。圖／Dr. Martens提供