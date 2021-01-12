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豆花「用喝的」！珍煮丹新品黑白配「1+1」100元
珍煮丹繼暖暖燒仙草後，再推黑糖系列新品「是豆花」。以超直白介紹這款充滿回憶的懷舊飲品，將老派古早味的平民懷舊甜品豆花變成兩款手搖飲─「黑糖珍珠豆花」與「黑糖薑汁珍珠豆花」。1月22日至1月31日購買暖暖燒仙草系列及是豆花系列任一飲品，即可享有1+1組合優惠價100元。
香嫩滑順的手工豆花，搭配珍煮丹獨家濃純黑糖水與黑糖珍珠，咕溜咕溜的滑嫩口感，每口都讓人回憶起歡樂童年時光。珍煮丹表示，研發團隊經6個月反覆測試，將豆花口感加以調整至略為滑嫩並富有彈性，不易一吸就軟爛，除了豆花滑嫩順口外，招牌人氣配料黑糖珍珠，更加提升整體口感及黑糖風味。
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