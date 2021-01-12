「雷神」克里斯漢斯沃 帥氣接下最新BOSS全球代言人

「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）擁有壯碩身型又man味十足，一直以來都是時尚品牌寵兒。自2017年起代言BOSS Bottled男士香水之後，現在他又多了一個新的身分—BOSS全球代言人！

克里斯漢斯沃表示：「我從很久以前已經是BOSS的忠實粉絲，因此很高興能夠成為品牌全球代言人，演繹各個系列。過去幾年，我們的合作絕對是非常愉快。我很期待在未來與品牌團隊建立更緊密的合作。」從他當初成為BOSS Bottled男士香水代言人後，出席各大活動幾乎都穿BOSS男裝亮相，現在正式成為首位出任BOSS全球代言人的好萊塢演員，未來雙方的合作更讓人期待。而克里斯漢斯沃熱愛衝浪又重視健康均衡生活方式的形象，預計也會促使BOSS集團持續向休閒主義的道路邁進。