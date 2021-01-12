南港調車場都更案今開工 2026完工將挹注台鐵600億
我國最大型都更案終於動工。北市南港調車場都市更新案，今天上午舉行連續壁開工動土典禮。台鐵說，未來園區有6600坪公共開放空間，規畫搬遷台鐵總部大樓於此，另有商場、住宅、飯店、影城等。台鐵局長張政源說，預計2026年完工，開發價值超過千億，可謂台鐵挹注逾600億，彌補虧損。
台鐵局長張政源說，期盼多時的南港調車場都更案終於開工動土，104年就簽約，克服非常多困難，讓全國最大型都更案開工動土。該案打破了幾個紀錄，一是最大規模、開發面積最大都更案，二是台鐵首次自主推動都更案，第三個是使用都更權利變換，未來可開發總金額高達300多億，開發價值超過千億，台鐵可以發回得到600多億，對地方經濟繁榮以及台鐵都是重要收入，可以挹注台鐵財務，彌補虧損。
此外，張政源說，在商場發回上，可以回租給開方商經營，不但是一次性收入，還有長期源源不斷資金收入，創下台鐵都更案首例。第四個是首次引進壽險基金，開方量體很大，在國泰人壽跟三商美邦人壽之下，還結合華泰大飯店、國泰建設等，組成龐大投資團隊，把案子順利推動。
張政源說，這幾年很努力推動珍珠串鍊，希望每個車站都是珍珠，以車站為核心開發，用環島路線串聯，創造台鐵資產價值。除了南港調車場開發案，這幾年配合市政府東區門戶計畫，南港地區陸陸續續幾個案子開發，預期成為台鐵最亮眼的珍珠。
張政源還說，未來嘉義車站、台南地下化場站開發等案，陸續跟地方政府合作招商開發，珍珠串鍊到來的意義不只挹注台鐵收入，也可以促進地方繁榮，車站不只是交通中心，也可以成為經濟跟商業中心，最後成為生活中心。
交通部長林佳龍說，這投資案非常重要，這也是三天後張政源即將退休，參與促成的重要開發案，今天出席是給他肯定跟鼓勵。
林佳龍說，該案位於台北市東區門戶計畫，過去五大中心一一實踐當中，對投資者來講是對的投資。自己去年促成以南港車站附近為主的軌道路網協調，未來不只台鐵，高鐵延伸到宜蘭也會在南港當做樞紐，不管是板南線、環評通過汐止民生線，還有基隆捷運，都會在南港共站，未來隨著工程進行，如期2026年完成，周邊交通路網也已經串聯打通。
林佳龍說，設計上有好的商業辦公、旅館、商場跟住宅，還有生活機能，空間屬於大台北地區的人，占地1萬6400評，樓地板面積有16萬評，能夠空出6600坪做為開放公共空間，還會綠美化環境，創造2000個新的工作機會，另有500戶高品質住宅，典型推動TOD，以交通為場站開發，後面有市民大道，生活機能非常好，未來將是大台北地區生活必經之地，該開發案也是台鐵近年最成功示範。
南港調車場南側緊臨市民大道，位於松山車站通往三鐵共構的南港車站及台北流行音樂中心的主動線上，並鄰近於捷運松山站與捷運昆陽站之間，交通便捷，地塊完整呈現長方型，占地面積約1.64萬坪。
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