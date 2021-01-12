南港調車場都更案今開工 2026完工將挹注台鐵600億

我國最大型都更案終於動工。北市南港調車場都市更新案，今天上午舉行連續壁開工動土典禮。台鐵說，未來園區有6600坪公共開放空間，規畫搬遷台鐵總部大樓於此，另有商場、住宅、飯店、影城等。台鐵局長張政源說，預計2026年完工，開發價值超過千億，可謂台鐵挹注逾600億，彌補虧損。

台鐵局長張政源說，期盼多時的南港調車場都更案終於開工動土，104年就簽約，克服非常多困難，讓全國最大型都更案開工動土。該案打破了幾個紀錄，一是最大規模、開發面積最大都更案，二是台鐵首次自主推動都更案，第三個是使用都更權利變換，未來可開發總金額高達300多億，開發價值超過千億，台鐵可以發回得到600多億，對地方經濟繁榮以及台鐵都是重要收入，可以挹注台鐵財務，彌補虧損。

此外，張政源說，在商場發回上，可以回租給開方商經營，不但是一次性收入，還有長期源源不斷資金收入，創下台鐵都更案首例。第四個是首次引進壽險基金，開方量體很大，在國泰人壽跟三商美邦人壽之下，還結合華泰大飯店、國泰建設等，組成龐大投資團隊，把案子順利推動。

張政源說，這幾年很努力推動珍珠串鍊，希望每個車站都是珍珠，以車站為核心開發，用環島路線串聯，創造台鐵資產價值。除了南港調車場開發案，這幾年配合市政府東區門戶計畫，南港地區陸陸續續幾個案子開發，預期成為台鐵最亮眼的珍珠。

張政源還說，未來嘉義車站、台南地下化場站開發等案，陸續跟地方政府合作招商開發，珍珠串鍊到來的意義不只挹注台鐵收入，也可以促進地方繁榮，車站不只是交通中心，也可以成為經濟跟商業中心，最後成為生活中心。

交通部長林佳龍說，這投資案非常重要，這也是三天後張政源即將退休，參與促成的重要開發案，今天出席是給他肯定跟鼓勵。

林佳龍說，該案位於台北市東區門戶計畫，過去五大中心一一實踐當中，對投資者來講是對的投資。自己去年促成以南港車站附近為主的軌道路網協調，未來不只台鐵，高鐵延伸到宜蘭也會在南港當做樞紐，不管是板南線、環評通過汐止民生線，還有基隆捷運，都會在南港共站，未來隨著工程進行，如期2026年完成，周邊交通路網也已經串聯打通。

林佳龍說，設計上有好的商業辦公、旅館、商場跟住宅，還有生活機能，空間屬於大台北地區的人，占地1萬6400評，樓地板面積有16萬評，能夠空出6600坪做為開放公共空間，還會綠美化環境，創造2000個新的工作機會，另有500戶高品質住宅，典型推動TOD，以交通為場站開發，後面有市民大道，生活機能非常好，未來將是大台北地區生活必經之地，該開發案也是台鐵近年最成功示範。