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壽星免費！串家物語「草莓巧克力噴泉＋草莓甜點」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
串家物語新推出「草莓慕斯蛋糕」。圖／串家物語提供
串家物語新推出「草莓慕斯蛋糕」。圖／串家物語提供

隨著草莓季到來，來自大阪的連鎖吃到飽餐廳「串家物語」，即日起至2月28日期間，推出草莓季系列活動。除了新增草莓慕斯蛋糕、草莓瑞士小卷等莓果主題甜點之外，還設置充滿浪漫氣氛的「草莓巧克力噴泉」，均可以讓民眾無限量品嚐。今年店內還推出壽星活動，4人同行即可享當月壽星免費。

源自日本的串家物語，在2018年首度登台，是台灣首間日式串炸吃到飽的主題餐廳。店內的特色，就是供應有海鮮、肉品、蔬菜，以及章魚燒、鯛魚燒等超過30種串炸食材以及20多種飲品，民眾可以自行取用後，在自己餐桌前的油炸鍋內油炸食材，享受自己動手做的樂趣，用餐也能兼具娛樂性。

除了炸物食材、飲品外，串家物語也提供多道甜點以及巧克力噴泉。隨著草莓季活動到來，即日起至2月28日期間，店內推出草莓慕斯蛋糕、草莓瑞士小卷、草莓雪瑞、野莓起司蛋糕等多款莓果主題甜點輪替，並且將巧克力噴泉替換為「草莓巧克力噴泉」，讓民眾可以沾裹棉花糖等零食食用，滿足草莓控的願望。

串家物語目前在台共有南港、板橋、台中港等3間門市，每人490元起。2021年也推出壽星升等優惠，4位大人來店用餐，即可享1名「當月壽星免費」的優惠。

草莓季期間所推出的草莓瑞士小卷。圖／串家物語提供
草莓季期間所推出的草莓瑞士小卷。圖／串家物語提供
串家物語是台灣首間日式串炸吃到飽的主題餐廳。圖／串家物語提供
串家物語是台灣首間日式串炸吃到飽的主題餐廳。圖／串家物語提供

巧克力 甜點

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