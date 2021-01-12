強尼戴普也愛！CORUM泡泡表推新款 武士鬼面太拉風！

2020大熱電影「天能」中提出了一個抽象觀念：未來或許在背後、而我們面前的可能是過去；村上春樹也曾在「挪威的森林」中反思：死亡不是生的對立、或許死亡就包容在生命的一部份。

從20年前的2000年開始，瑞士崑崙表（CORUM）推出首款「泡泡表」，將死亡與魔鬼的意念注入表款設計。老總裁Severin Wunderman一身造型從配件到笑容常散發迷人的死亡氣息，令部份資深玩家津津樂道。泡泡表的設計因為使用具有弧形的藍寶石水晶玻璃而得名，因為形似泡泡而得名，具有變形的視覺趣味。

2021年，CORUM首次將常與日本武士甲冑結合的「おにOni妖怪面具」重現於表面，帶來一只BUBBLE DIABLO CHRONOGRAPH 47計時碼表。47毫米的五級鈦金屬表殼經過PVD黑化處理，而武士甲冑頭盔的面罩則被巧妙具現於黃銅表面之上。武士的雙眼以兩個旋轉的三叉式指針替代，並讓人聯想到日本古代忍者的兵器「手裏劍」，原來這還是一只具備單按鍵計時碼表功能的進階之作。