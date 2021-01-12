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強尼戴普也愛！CORUM泡泡表推新款 武士鬼面太拉風！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
骷髏、死亡意味的圖案，也曾被CORUM運用Heritage系列的ARTISANS 39 VANITAS腕表。圖 / 翻攝自instagram。
骷髏、死亡意味的圖案，也曾被CORUM運用Heritage系列的ARTISANS 39 VANITAS腕表。圖 / 翻攝自instagram。

2020大熱電影「天能」中提出了一個抽象觀念：未來或許在背後、而我們面前的可能是過去；村上春樹也曾在「挪威的森林」中反思：死亡不是生的對立、或許死亡就包容在生命的一部份。

從20年前的2000年開始，瑞士崑崙表（CORUM）推出首款「泡泡表」，將死亡與魔鬼的意念注入表款設計。老總裁Severin Wunderman一身造型從配件到笑容常散發迷人的死亡氣息，令部份資深玩家津津樂道。泡泡表的設計因為使用具有弧形的藍寶石水晶玻璃而得名，因為形似泡泡而得名，具有變形的視覺趣味。

2021年，CORUM首次將常與日本武士甲冑結合的「おにOni妖怪面具」重現於表面，帶來一只BUBBLE DIABLO CHRONOGRAPH 47計時碼表。47毫米的五級鈦金屬表殼經過PVD黑化處理，而武士甲冑頭盔的面罩則被巧妙具現於黃銅表面之上。武士的雙眼以兩個旋轉的三叉式指針替代，並讓人聯想到日本古代忍者的兵器「手裏劍」，原來這還是一只具備單按鍵計時碼表功能的進階之作。

CO 771自動上鍊機芯具備時間、日期、計時碼表功能與55小時動力儲存，全球限量88只，訂價則約24萬5,000元。

CORUM Bubble 47 Diablo腕表，自動上鍊機芯、47毫米、鈦金屬、時間顯示、單按鍵計時碼表，24萬5,000元，限量88只。圖 / CORUM提供。
CORUM Bubble 47 Diablo腕表，自動上鍊機芯、47毫米、鈦金屬、時間顯示、單按鍵計時碼表，24萬5,000元，限量88只。圖 / CORUM提供。
CORUM造型奇趣的泡泡表，也曾為強尼戴普（Johnny Depp）配戴上手。圖 / 翻攝自instagram。
CORUM造型奇趣的泡泡表，也曾為強尼戴普（Johnny Depp）配戴上手。圖 / 翻攝自instagram。
CORUM首次將常與日本武士甲冑結合的「おにOni妖怪面具」重現於表面。圖 / CORUM提供。
CORUM首次將常與日本武士甲冑結合的「おにOni妖怪面具」重現於表面。圖 / CORUM提供。

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