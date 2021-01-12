向品牌近300年歷史致敬 人頭馬XO推出星耀紅禮盒

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

來自法國的頂級陳年特優香檳干邑人頭馬，為了迎接農曆春節，特別推出「人頭馬XO星耀紅禮盒」。專屬禮盒以紅色渲染鋪陳，優雅地展示這款特優香檳干邑的釀製歷史和人頭馬識別標誌，經典的太陽紋瓶身正面，並添加了葡萄、橡木桶、懷錶…等圖樣，強調人頭馬XO特有的豐富內涵，也向品牌近300年歷史致敬。

人頭馬XO只採用法國干邑區最好的大、小香檳區的葡萄，並且取自大香檳區的葡萄含量高達85%，平均陳釀時間為23年，是法國干邑區同等級XO裡最久的。自1724 年起，人頭馬就開始集結葡萄農、釀酒師及木桶匠，共享風土的美好卓越。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

這樣的非凡堅持，成就了人頭馬XO琥珀色的天鵝絨質地，輕啜一口，擄獲味覺的是春天中茉莉花和水仙花的芬芳，接下來有濃郁的無花果香、甜甜的柳橙、和梅子的香味，最後再被新鮮肉桂粉，奶油蛋捲和太妃糖的香濃組合給緊緊包圍。

過年期間與至親好友一同把酒言歡，搭配圓融細膩的人頭馬XO，與各式果乾、起士、巧克力等一同享用，美麗均衡的香氣與風味，挑逗著飲者的嗅覺，餘香會在喉間縈繞超過15分鐘，一如過年團聚的濃濃親情般刻骨銘心，久久無法忘懷。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。