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微縮模型正夯！紀伊國屋書店設主題書區細說微縮人生
近期在社群平台上討論度超高，微縮迷、模型控引頸期盼的「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」，已於台北華山1914文創園區東2D館盛大開展。
主辦單位聯合數位文創表示微縮製作難度高，藝術家創作之餘，往往將自身生活經驗展現在作品中，因此展場根據老師作品精心打造成昭和風味呈現年代與懷舊的氣氛，開展兩周湧入大批粉絲朝聖六十件匠心入魂的微縮作品，無不佩服兩位神手老師的專業技術。
台日兩位大師以精密技法在日常場景中加入想像，創作出豐富的角色、具有生活及歷史感的故事背景，將大家對於古早與人情味的共通記憶，濃縮其中，賦予作品生命力。
想一探微縮模型、深入了解微縮概念，除了到微縮人生特展感受藝術家與作品的連結外，即日起至1月31日正於紀伊國屋書店 台北微風店、台北天母店有微縮主題書區的規劃，讓微縮迷、模型控一飽眼福，身歷其境體驗驚喜奇幻微縮世界！
「微縮人生特展」即日起至四月五日於台北華山展出，與紀伊國屋書店台北微風店、台北天母店合作推出「微縮主題書區」讓微縮迷感受體驗微觀世界的驚奇。即日起至1月31日，凡購買參展書籍任一本，即送展覽票一張（限量送完為止）。購票請上 udn售票網，展覽詳情請上官方粉絲團或官方網站查詢，客服專線請洽（02）7721-6955 #2
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