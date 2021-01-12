「不可思議怪怪島」親子展推雙人套票 一打一家長受惠

近來寒流接力報到，天候不佳，遛小孩首要考慮室內景點，剛開展即廣受好評的台北華山「不可思議怪怪島」親子展，成了爸媽冷天親子出遊的一項新選擇！

「不可思議怪怪島」親子展以自然生態造景，「飛機」、「叢林」、「火山」、「海洋」、「沼澤」、「山谷」等場景規劃而成6大主題展區，並搭配各展區場景，規劃豐富的自然生態與原生動植物的知識牆介紹，讓大朋友、小朋友在挑戰任務的過程中，加深對大自然的認識，在展覽中充足體現共創、共學的樂趣。

主辦單位聯數位文創體恤所有辛苦照顧幼童的父母，特別於寒假前推出雙人優惠套票，自1月18日起至4月5日止，至udn售票網、ibon、Gomaji購買雙人套票只要新台幣560元（原價新台幣640元），最多現省80元，不限平假日皆可使用，常須一打一帶幼兒又精打細算的爸媽們不可錯過。

受疫情影響許多父母帶小朋友至公共場所變得更謹慎，主辦單位也強調展場配合實施防疫措施，館內各展區設施每日定時進行消毒，所有入場者須實聯名制，並配合以酒精消毒雙手及測量體溫、全程佩戴口罩。