聽新聞
test
0:00 / 0:00
「不可思議怪怪島」親子展推雙人套票 一打一家長受惠
近來寒流接力報到，天候不佳，遛小孩首要考慮室內景點，剛開展即廣受好評的台北華山「不可思議怪怪島」親子展，成了爸媽冷天親子出遊的一項新選擇！
「不可思議怪怪島」親子展以自然生態造景，「飛機」、「叢林」、「火山」、「海洋」、「沼澤」、「山谷」等場景規劃而成6大主題展區，並搭配各展區場景，規劃豐富的自然生態與原生動植物的知識牆介紹，讓大朋友、小朋友在挑戰任務的過程中，加深對大自然的認識，在展覽中充足體現共創、共學的樂趣。
主辦單位聯數位文創體恤所有辛苦照顧幼童的父母，特別於寒假前推出雙人優惠套票，自1月18日起至4月5日止，至udn售票網、ibon、Gomaji購買雙人套票只要新台幣560元（原價新台幣640元），最多現省80元，不限平假日皆可使用，常須一打一帶幼兒又精打細算的爸媽們不可錯過。
受疫情影響許多父母帶小朋友至公共場所變得更謹慎，主辦單位也強調展場配合實施防疫措施，館內各展區設施每日定時進行消毒，所有入場者須實聯名制，並配合以酒精消毒雙手及測量體溫、全程佩戴口罩。
由聯合數位文創主辦之「不可思議怪怪島」親子體驗展於即日起至4月5日止展出，購票請上 udn售票網，大宗購票優惠請洽02-7721-6955 #1（平日09:00-17:00），客服專線請洽02-7721-6955 #2（平日09:00~18:00）。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言