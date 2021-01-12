東京更美了！百年「銀座線車站」大改造　每站都有故事

受限於疫情因素，讓許多人苦苦無法去日本旅遊。興建於1927年，亞洲及日本第一條地鐵的「銀座線」，近期已經陸續完成銀座站、日本橋站等車站的改造工程，帶來傳統與創新融合的設計風格。待未來前往東京旅遊時，就會發現「東京又更美了！」

歷史悠久的銀座線，串連淺草、上野、日本橋、銀座、表參道、澀谷等東京多處精華區域和景點，銀座線希望透過這次改造和變身，為這條具指標及歷史意義的地鐵路線，增添更多的記憶樣貌和風景。包括銀座站、日本橋站、京橋站、青山一丁目站、外苑前站等車站，已於去年底開始以嶄新面貌亮相，除了通過設置站台門和無障礙設施等細節外，每個車站也都具有各自的特色。