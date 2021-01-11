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國寶級「綿羊豬」做肉乾！水根禮盒還有「金箔肉乾」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「24K頂級金箔＆國寶級綿羊豬」限量2,000盒，原價1,200元，官網特價999元。圖／水根肉乾提供
「24K頂級金箔＆國寶級綿羊豬」限量2,000盒，原價1,200元，官網特價999元。圖／水根肉乾提供

繼去年春節推出「金箔圓燒豬肉乾禮盒」後，60年老字號的「水根肉乾」，今年再與永隆牧場的「花田喜彘」獨家聯名，使用匈牙利國寶級綿羊豬製作而成的綿羊豬肉乾，搭配使用日本金澤金箔點綴的金箔圓燒豬肉乾，推出限量2,000盒的「24K頂級金箔＆國寶級綿羊豬」肉乾禮盒，讓贈禮更添奢華感。

擁有綿羊般捲曲短毛的「綿羊豬」，早期為匈牙利皇室的高級食材，以細緻、純淨的油脂滋味最具代表性，肌肉纖維細緻，但因飼養不易，產能低於一般白豬6成，價格也是一般豬肉的數倍，因此少見於市場，被視為國寶級的食材。近年永隆牧場成功孕育全台第一批純種綿羊豬，因此水根肉乾即與永隆牧場品牌「花田喜彘」攜手，選用綿羊豬後腿肉製作成肉乾，並以匈牙利紅椒粉、奧勒岡葉增添異國風味，入口時還能品嚐到綿羊豬軟嫩的口感，以及肉質本身的焦糖香氣。

除了綿羊豬肉乾外，「24K金箔圓燒豬肉乾」使用以古法製作的圓燒豬肉乾為基底，肉乾上方再以日本金澤24K食用金箔進行點綴，每片僅厚0.12微米，具有招財之吉祥寓意。業者表示，店內產品只使用台灣豬製作，並通過台灣豬認證標章。此次「24K頂級金箔＆國寶級綿羊豬」限量2,000盒，原價1,200元，官網特價999元，全館滿額再送復古風口金包。

使用綿羊豬後腿肉製作的綿羊豬肉乾，以匈牙利紅椒粉、奧勒岡葉增添滋味。圖／水根肉乾提供
使用綿羊豬後腿肉製作的綿羊豬肉乾，以匈牙利紅椒粉、奧勒岡葉增添滋味。圖／水根肉乾提供

國寶 匈牙利 牧場

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