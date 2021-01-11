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聯合國UNESCO認證！鐘表工藝為人類共同的文化遺產
2020年底，聯合國教科文組織（UNESCO）下屬的保護非物質文化遺產政府間委員會所編制的「人類非物質文化遺產代表作名錄」（Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity）增添了幾條新的項目，其中，法國與瑞士的手工製表機械與機工藝術（Craftsmanship of Mechanical Watchmaking and Art Mechanics）首度被納入，與中國的京劇、粵劇、韓國手工製作泡菜的工藝、芬蘭的三溫暖文化、印度的瑜伽等，一起都被認證列為人類非物質文化遺產代表。
評委認為，鐘表工藝與相關文化如時計、活動人偶、雕塑、可動圖案、音樂盒等，涵蓋科學、藝術、科技等不同領域，具備可以活動貨發出聲音的機械裝置，外觀融入美感。此項藝術以諸羅山區（Jura）特別活躍，以往多為家族代代相傳，悚戊了當地的特殊建築與生活型態，也成為當地的重要經濟來源。如今則透過網路傳播到全世界。而鐘表的藝術除了鼓勵優秀的手工技藝，也傳承了準時的文化、激發創意、與耐心，而對於精準度無止盡的追求，更具有哲學上的重要代表性。
聯合國教科文組織的「人類非物質文化遺產代表作名錄」自2008年開始搜羅全球各地不同文化中深具代表性的行為與表達方式，如今已有近500種非物質文化遺產被列入其中。
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