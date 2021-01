聯合國UNESCO認證！鐘表工藝為人類共同的文化遺產

2020年底,聯合國教科文組織(UNESCO)下屬的保護非物質文化遺產政府間委員會所編制的「人類非物質文化遺產代表作名錄」(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)增添了幾條新的項目,其中,法國與瑞士的手工製表機械與機工藝術(Craftsmanship of Mechanical Watchmaking and Art Mechanics)首度被納入,與中國的京劇、粵劇、韓國手工製作泡菜的工藝、芬蘭的三溫暖文化、印度的瑜伽等,一起都被認證列為人類非物質文化遺產代表。

評委認為,鐘表工藝與相關文化如時計、活動人偶、雕塑、可動圖案、音樂盒等,涵蓋科學、藝術、科技等不同領域,具備可以活動貨發出聲音的機械裝置,外觀融入美感。此項藝術以諸羅山區(Jura)特別活躍,以往多為家族代代相傳,悚戊了當地的特殊建築與生活型態,也成為當地的重要經濟來源。如今則透過網路傳播到全世界。而鐘表的藝術除了鼓勵優秀的手工技藝,也傳承了準時的文化、激發創意、與耐心,而對於精準度無止盡的追求,更具有哲學上的重要代表性。