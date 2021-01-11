台菜王子首次賣冷凍年菜！金鯧炊粉、紅燒虎掌輕鬆上桌

年節將至，儂來台菜第二代、擁有「台菜王子」美譽的黃景龍，今年與各大通路攜手，首度推出富貴金鯧香芋炊粉、如意紅燒燴虎掌等應景冷凍外帶年菜，方便民眾為餐桌增添豐富度；5菜1湯的「金牛賀年真情饗宴」，一次囊括一品人蔘雞湯、「海皇時蔬燴鮮魚等料理，可供8人共享，讓團圓飯輕鬆上桌。

老字號的儂來餐廳，過去曾經入選台北市政府頒發的「台北年菜10大推薦餐廳」，以及獲選經濟部「經典台菜餐廳」，提供多款經典的台菜料理。儂來餐廳第二代的黃景龍，過去曾代表台灣拿下世界廚藝邀請賽團體賽總冠軍，並在日本國際料理職人烹飪大賽、韓國WACS國際烹飪大賽等國際賽事中屢獲分組金牌；而在美食節目上能說能煮的形象與外型，也讓黃景龍擁有「台菜王子」的稱號。而在疫情的衝擊之下，推動黃景龍首度發表冠名冷凍年菜。

全家超商獨賣的「富貴金鯧香芋炊粉」，選用500公克重的台灣在地金鯧魚，經醃漬後以高溫油炸再急速冷凍；芋頭塊則採蒸熟後急速冷凍，因此烹煮後除能品嚐芋頭的鬆軟口感，仍能保持湯頭清鮮。湯頭以洋蔥、柴魚片熬煮而成，並搭配虱目魚丸、蛋酥、紅蔥酥等佐料，每份880元。同為全家限定的「如意紅燒燴虎掌」，則是選用豬腳蹄筋為主角，經汆燙、醃醬、油炸等手法調理後，再搭配木耳、筍片、栗子、杏鮑菇、紅蘿蔔等食材，僅需簡易復熱就能快速上桌，每份588元。

全聯福利中心獨家販售的「金牛賀年真情饗宴」，共有一品人蔘雞湯、櫻花蝦米糕、御品紹興醉蝦、紫蘇梅香烤肋排、海皇時蔬燴鮮魚、迎春麻油猴頭菇等6道料理。其中「御品紹興醉蝦」使用20隻以上的白蝦，以紹興酒、米酒、紅棗等浸泡入味，為蝦肉增添淡雅酒香；「紫蘇梅香烤肋排」則是將肋排搭配紫蘇梅醬汁，以酸爽滋味達到去油解膩之效。「海皇時蔬燴鮮魚」改良自傳統台菜五柳枝，選用1斤重的鱸魚，結合白菜、香菇絲等蔬菜調製的芡汁，帶來經典滋味。全套「金牛賀年真情饗宴」適合8人享用，每套售價2,899元。