情人節挑貼心禮物給對方！S.T. Dupont一次滿足

戀人專屬的西洋情人節即將到來，來自浪漫的時尚之都巴黎的精品品牌都彭（S.T. Dupont），擅長以精緻工藝製作多種可以隨身攜帶的實用男女配件，包括筆具、打火機、包包、皮件、腕表等，是送禮給對方的首選，更是適合一起逛街互相挑選禮物的品牌。

針對品味優雅的男性，都彭為紀念145周年而推出的ICONIC系列包款，以棉帆布搭配仿舊金色配件和帶有干邑棕的皮革設計，呈現復古的色調，是喜愛探索世界的優雅旅行者的理想夥伴。而針對熱衷戶外活動、求新求變的冒險男士，雙火炬式火焰的DEFI XXTREM系列打火機，在風中也能保持火焰的運作，外觀更裝飾人體工學的水平扭索狀紋裝飾與防震的防護盾，造型帥氣，是戶外休閒必備。

針對注重生活品味的女性，都彭有由美國時裝設計品牌THE ROW創辦人歐森雙胞胎聯名設計的限量系列打火機，機身裝飾波希米亞風的大喇叭、眼睛以及太陽圖騰，添加繽紛的色彩，備有經典的LINGE 2和超輕薄的SLIM7兩種款式打火機可選。而文藝風格的女性，D-INITIAL筆具是都彭重現「經典筆具」的代表作，將1973年品牌為美國第一夫人賈桂琳甘迺迪客製化之專屬隨身經典筆具，從筆蓋到筆尖，筆環到筆身，經過140道工序精心打造，在書寫順暢的同時也具備了時尚配件及個人裝飾品的特質，是最適合情人隨身攜帶的優雅好禮。

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