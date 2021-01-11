新光三越卡利HIGH史上最大器「1點」抽賓士大手筆送6台
2021年一開始，百貨買氣延續去年第四季熱度，新光三越指出，一月至今每天達成率都超趴，此外，去年春節碰到疫情干擾因素，預期今年將反彈。新春回饋即將登場，新光三越「金牛卡利HIGH」將於1月14日至2月21日推出，並擴大規模聯手11大銀行活動期間累計滿額4%、5%、6%回饋，skm pay使用者若綁定其中11家銀行信用卡，任一消費單筆達3,000元再加碼1%，最高7%回饋。不只如此，新光三越首度推出會員點數「1點」就可抽百萬名車，每台價值超過178萬元的賓士最新GLA大手筆送6台。
新光三越目前總會員數為240萬，當中綁訂App行動會員數達143萬，會員點數即將在1月底到期，回饋會員的大獎出手也越來越大器，從1月21日至1月31日，只要扣會員點數1點就有1次抽獎機會，將送出6台、每台價值超過178萬的賓士GLA，這也是新光三越史上扣點抽獎門檻最低，但送的汽車最多、價值最高的一次。此外，1月14日起下載新光三越App成為會員，就可立即獲得點數10點，讓新會員也有機會抽中賓士大獎。同時，新光三越App新增「點數專區」，所有點數優惠、活動將集結於此，讓會員善用點數回饋更方便。
新光三越「金牛卡利HIGH」聯手11大指定銀行，推出單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子禮券；其中新光三越行動支付skm pay擴大回饋規模，綁定11大指定銀行信用卡消費任一單筆達3,000元再加碼1%、最高7%回饋。此外1月14日至1月17日活動首四日再擴大禮券加碼回饋，包括新光三越聯名卡刷8,000元送300元、8大指定銀行刷8,000元送200元等，還可搭配11大指定銀行信用卡多重禮券回饋，讓會員大賺購物金。
另外，去年開幕的新莊宏匯廣場首次迎接新年，並推出會員酬賓活動，適逢連續寒流低溫，保暖服飾、家電購買需求高，即日起至3月2日全館百貨服飾當日累計滿3,000送500電子贈品券，累贈無上限、回饋最高達16%。此外，玉山宏匯廣場聯名卡館內刷卡200元即享免費停車2小時；當日刷滿999元，憑簽單可享美麗新宏匯影城購票66折。此外，宏匯廣場全館共約108個品牌推出「憑票根享優惠活動」，每張票根除可抵當日停車一小時外，還可至館內各櫃出示票根享消費各種優惠。
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