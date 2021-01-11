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格蘭花格珍稀台灣之美系列 動物篇最終批次限量登台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
台灣之美「台灣藍鵲——格蘭花格1980單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣之美「台灣藍鵲——格蘭花格1980單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

格蘭花格（Glenfarclas）台灣總代理隼昌與昇恆昌免稅通路，獻上特選私選單桶 ( Private Casks )，以「台灣之美系列」為名，透過品飲威士忌看見台灣之美的理念，推出高年份酒款，在威士忌風味中注入時代的記憶、一探台灣特有動物的樣貌，收藏價值倍增。該系列9個酒款總共分3批次上市完畢，由昇恆昌免稅通路獨家限量販售。

2020年Glenfarclas格蘭花格「台灣之美」系列珍稀酒款，動物篇包含首批發售陸上動物雲豹、水鹿、黑熊以及長鬃山羊，第二批次水中世界的國寶魚櫻花鉤吻鮭和綠蠵龜，最終批次上市三款，分別為「五色鳥——格蘭花格1992單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」、「台灣藍鵲——格蘭花格1980單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」和「台灣帝雉——格蘭花格1978單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，以翱翔在台灣天空上的稀有鳥類為靈感，最終集結九種陸海空特有動物，獻上格蘭花格動物篇全系列威士忌，為台灣雪莉風味威士忌的愛好者帶來雪莉工藝、六代祖傳的珍稀享受。

其中「台灣帝雉——格蘭花格1978單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」具有葡萄果香的香甜感，木質香帶著合宜的辛香料調性，入口風味豐富，甜口的果香，有著舒適的單寧感，中後段漂亮的辛香極具層次。

「台灣藍鵲——格蘭花格1980單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」具有果類與柑橘調的清香，口感豐富帶有木質調性與少許的丁香，麥芽的香甜與果香甜美，讓風味更迷人，尾韻悠長。

「五色鳥——格蘭花格1992單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」在葡萄乾的甜味中，逐漸出現莓果、奶油與細緻的辛香料氣息，香氣豐富入口柔和，肉桂香與單寧感帶來溫暖的感受，尾韻合宜舒適。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣之美「五色鳥—— 格蘭花格1992單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣之美「五色鳥—— 格蘭花格1992單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣之美「台灣帝雉——格蘭花格1978單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣之美「台灣帝雉——格蘭花格1978單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格「台灣之美」系列珍稀酒款，全系列共9酒款。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格「台灣之美」系列珍稀酒款，全系列共9酒款。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 五色鳥 藍鵲

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