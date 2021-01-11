「乾式蒸汽」好神奇！IGGI手持掛燙機整平衣物同時殺菌

當疫情已經演變為長期抗戰，隨手消毒、隨時淨化四周環境便成為日常生活的一部分。許多家電品牌也因應此需求，紛紛推出新商品抓住消費者目光，而這款長得有點像咖啡壺的機器，便是瑞士專業熨燙品牌LAURASTAR價格最親民的全新概念產品「IGGI手持蒸汽掛燙機」。

IGGI手持蒸汽掛燙機的超高效性能與品牌SMART系列專業熨燙系統同等級，皆擁有獨家「超細緻乾式蒸汽」技術，只要2.5分鐘預熱，即可將水分子100%完全汽化，並透過3.9bar高壓蒸汽，產生比一般熨斗快15倍的蒸汽速度，快速滲透纖維，使衣服纖維軟化，回復光滑飽滿，使用在絲綢、羊絨等最精緻的紡織品上也可以。並結合高效熨燙與淨化殺菌功能，只要簡單噴燙動作，就能快速完成衣物整燙以及家居用品深層殺菌消毒，5秒鐘便能快速消滅99.9%存在於衣物纖維、家居用品上的病毒、細菌和100%塵蟎。