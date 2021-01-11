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攜手春池玻璃 百齡罈17年打造限量祈願天燈杯

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
百齡罈與春池玻璃合作，打造獨一無二祈願天燈杯。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百齡罈與春池玻璃合作，打造獨一無二祈願天燈杯。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

新年春酒禮盒送酒杯不稀奇，但這次百齡罈17年攜手台灣品牌春池玻璃、創意人馬賽KYO，所打造出來的限量祈願天燈杯，可就非常值得收藏。

天燈常用於祝福祈願，天燈冉冉上昇象徵祈願收穫的成功和幸福平安。百齡罈獨家打造的天燈杯，邀請多方位創意人馬賽KYO以最能代表百齡罈17年的字——「順」設計出獨特的吉祥翻轉字，將天燈杯口朝下如同天燈將升空的形狀，「順」字將翻轉成為「願」字。

新春年節與至親好友共飲，將百齡罈17年倒入祈願天燈杯，金黃琥珀色的酒液如同是天燈中的閃閃燈火，乾杯後將酒杯翻轉，正如同將迎來平順之年的心願，祈願升空。

百齡罈17年連續10年榮獲國際烈酒競賽金獎肯定，由首席調酒師Sandy Hyslop的卓越的調酒功力，創造始終如一的平衡滑順口感。百齡罈17年的酒體層次分明，品酩口感有香草的清甜、橡木的清香及淡淡的煙燻味，同時蘊含著香濃的蜂蜜及一絲甘草的芳香，最後浮現獨特辛香，最後以煙燻結尾，彷彿一道美饌，在嘴中久久不散。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百齡罈17年祈願天燈杯禮盒，祈願2021平順如願。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百齡罈17年祈願天燈杯禮盒，祈願2021平順如願。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百齡罈攜手春池玻璃、創意人馬賽KYO，打造祈願天燈杯。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百齡罈攜手春池玻璃、創意人馬賽KYO，打造祈願天燈杯。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
將天燈杯口朝下，「順」字將翻轉成「願」字。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
將天燈杯口朝下，「順」字將翻轉成「願」字。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

天燈 蜂蜜

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