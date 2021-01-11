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免集點輕鬆加購入手 屈臣氏聯名印花樂推復古手工包袋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
首波自即日起至1月27日止，限量推出可收捲小背心袋、球型束口袋、餐墊（含竹餐具）共3款。圖／屈臣氏提供
首波自即日起至1月27日止，限量推出可收捲小背心袋、球型束口袋、餐墊（含竹餐具）共3款。圖／屈臣氏提供

文創風正夯，屈臣氏攜手台灣設計品牌印花樂，首度推出免集點的消費加價購活動，即日起至2月24日止，共推出2波「花現心生活」加價購商品，以印花樂經典連續印花為基礎，打造全系列6款生活實用包袋，包含收捲式背心袋、束口包及餐墊餐具組等，嶄新的一年就從復古滿點的療癒單品開始，消費滿額免集點即可直接兌換，肯定再掀起加購炫風！

屈臣氏聯名印花樂「花現心生活」加價購商品，結合花朵及台灣常見花紋為主題，綻放的花朵如同對新春的期盼、以台灣常見鳥類「烏秋」羽毛為靈感的烏秋圈圈、還有餐墊上令人垂涎的台灣美味小吃，透過精美細緻的印花呈現，挖掘出隱藏在日常生活中的美好。

即日起至1月27日率先推出3款限量商品，全店消費滿388元就能以199～599元的金額加價購入1款，包括可收捲成迷你小體積，隨身攜帶外出購物環保又時尚的「可收捲小背心袋」；圓滾滾造型超可愛，出遊踏春必備的「球型束口袋」；以及附上高質感竹製湯匙、筷子的攜帶式餐墊組，外出用餐超方便。

而第2波加價購活動則將從1月28日起開跑，推出超適合當便當袋使用的「鋪棉手提袋」；經典托特購物袋版型的「日常肩背袋」；以及彈指間即可輕鬆開合，還附有皮革提帶的「口金手拿包」。各款皆限量推出，可得抓緊時機入手。

此次屈臣氏 × 印花樂「花現心生活」加價購活動商品，更特別由「高雄大愛媽媽」與「嘉義媽媽樂」工作坊手工車縫製作，透過實際訂單幫助地方弱勢婦女擁有穩定收入與自我肯定，讓美好設計更溫暖人心。

屈臣氏攜手印花樂推出免集點「花現心生活」消費加價購活動，即日起至2月24日止，共推出6款限定設計日用品。圖／屈臣氏提供
屈臣氏攜手印花樂推出免集點「花現心生活」消費加價購活動，即日起至2月24日止，共推出6款限定設計日用品。圖／屈臣氏提供
第2波加價購活動自1月28日起至2月24日，推出鋪棉手提袋、日常肩背袋、口金手拿包3款限定商品。。圖／屈臣氏提供
第2波加價購活動自1月28日起至2月24日，推出鋪棉手提袋、日常肩背袋、口金手拿包3款限定商品。。圖／屈臣氏提供

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