台灣人的過年餐桌酒 麥卡倫雙雪莉桶12年限量禮盒上市

有別於往年麥卡倫12年酒款的雙入組，麥卡倫2021新春禮讚限量禮盒雙雪莉桶12年，改以單入、左右雙版本的斯貝賽地景藝術為包裝設計主軸，以另一種方式，展現成雙成對象徵和諧與吉祥，帶有滿滿的福氣寓意。

麥卡倫自1824年兩世紀以來，持續以最優質的原料生產最頂尖的蘇格蘭威士忌，堅持實踐六大標柱造就卓越風味，蒸餾最精華的16%酒心放入訂製雪莉桶陳年，如同名廚熬製醬汁的獨門美味公式，精粹出滴滴珍稀滋味。

麥卡倫以雙重雪莉詮釋雙桶工藝，運用歐洲紅橡木與美國白橡木的勾兌創作優美的「麥卡倫雙雪莉桶系列」，成就一場兩個世界、兩座森林、兩種風土的完美聯姻，並以極致平衡的複雜雪莉桶層次，喚起台灣人餐桌上的新佐酒文化，其中麥卡倫雙雪莉桶12年帶有香草卡士達醬、太妃糖蘋果等甜美口感，適合佐以台灣人日常的大席小宴，無論是台式、中式、西式或日料都能與耐飲的雙雪莉桶一拍即合，成為台灣人餐桌上的美麗風景。