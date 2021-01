愛心鈕扣點綴 alice + olivia新年暨情人節系列好可愛

今年西洋情人節碰上農曆新年,不少時尚品牌的應景商品選擇一次滿足這兩種假期風格,讓大家換新衣或送禮更方便。紐約時尚品牌alice + olivia by Stacey Bendet近日就全新推出「Season of Love」2021新年暨情人節特別系列,主打亮麗俏皮的粉紅色調,搭配傳達愛意的印花元素,展現繽紛討喜的過節氣氛。

目前已經上市的「Season of Love」2021新年暨情人節特別系列包含夾克、襯衫、洋裝、短裙,粉紅色主調看來更年輕柔美,並以花卉及愛心印花點綴,表達浪漫與好運。特別選用東方人眼中有著富貴吉祥含意的牡丹花作為印花主軸,搭配剪裁精緻的襯衫、洋裝,優雅時尚又洋溢著熱情,繁複的圖樣搭配簡約的牛仔褲就很好看。粉色夾克上的釦子還以愛心打造,在隨興不羈的風格中保留濃情蜜意。