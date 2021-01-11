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愛心鈕扣點綴 alice + olivia新年暨情人節系列好可愛

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Season of Love 2021新年暨情人節特別系列，主打亮麗俏皮的粉紅色調，搭配印花元素，傳遞繽紛討喜的過節氣氛。圖／alice + olivia提供
Season of Love 2021新年暨情人節特別系列，主打亮麗俏皮的粉紅色調，搭配印花元素，傳遞繽紛討喜的過節氣氛。圖／alice + olivia提供

今年西洋情人節碰上農曆新年，不少時尚品牌的應景商品選擇一次滿足這兩種假期風格，讓大家換新衣或送禮更方便。紐約時尚品牌alice + olivia by Stacey Bendet近日就全新推出「Season of Love」2021新年暨情人節特別系列，主打亮麗俏皮的粉紅色調，搭配傳達愛意的印花元素，展現繽紛討喜的過節氣氛。

目前已經上市的「Season of Love」2021新年暨情人節特別系列包含夾克、襯衫、洋裝、短裙，粉紅色主調看來更年輕柔美，並以花卉及愛心印花點綴，表達浪漫與好運。特別選用東方人眼中有著富貴吉祥含意的牡丹花作為印花主軸，搭配剪裁精緻的襯衫、洋裝，優雅時尚又洋溢著熱情，繁複的圖樣搭配簡約的牛仔褲就很好看。粉色夾克上的釦子還以愛心打造，在隨興不羈的風格中保留濃情蜜意。

粉色夾克上的釦子還以愛心打造，在隨興不羈的風格中保留濃情蜜意。圖／alice + olivia提供
粉色夾克上的釦子還以愛心打造，在隨興不羈的風格中保留濃情蜜意。圖／alice + olivia提供
Season of Love 2021新年暨情人節特別系列選用東方人眼中有著富貴吉祥含意的牡丹花作為印花主軸。圖／alice + olivia提供
Season of Love 2021新年暨情人節特別系列選用東方人眼中有著富貴吉祥含意的牡丹花作為印花主軸。圖／alice + olivia提供
Season of Love 2021新年暨情人節特別系列，主打亮麗俏皮的粉紅色調，搭配印花元素，傳遞繽紛討喜的過節氣氛。圖／alice + olivia提供
Season of Love 2021新年暨情人節特別系列，主打亮麗俏皮的粉紅色調，搭配印花元素，傳遞繽紛討喜的過節氣氛。圖／alice + olivia提供
Season of Love 2021新年暨情人節特別系列選用東方人眼中有著富貴吉祥含意的牡丹花作為印花主軸。圖／alice + olivia提供
Season of Love 2021新年暨情人節特別系列選用東方人眼中有著富貴吉祥含意的牡丹花作為印花主軸。圖／alice + olivia提供
Season of Love 2021新年暨情人節特別系列選用東方人眼中有著富貴吉祥含意的牡丹花作為印花主軸。圖／alice + olivia提供
Season of Love 2021新年暨情人節特別系列選用東方人眼中有著富貴吉祥含意的牡丹花作為印花主軸。圖／alice + olivia提供
Season of Love 2021新年暨情人節特別系列，主打亮麗俏皮的粉紅色調，搭配印花元素，傳遞繽紛討喜的過節氣氛。圖／alice + olivia提供
Season of Love 2021新年暨情人節特別系列，主打亮麗俏皮的粉紅色調，搭配印花元素，傳遞繽紛討喜的過節氣氛。圖／alice + olivia提供

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