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愛心鈕扣點綴 alice + olivia新年暨情人節系列好可愛
今年西洋情人節碰上農曆新年，不少時尚品牌的應景商品選擇一次滿足這兩種假期風格，讓大家換新衣或送禮更方便。紐約時尚品牌alice + olivia by Stacey Bendet近日就全新推出「Season of Love」2021新年暨情人節特別系列，主打亮麗俏皮的粉紅色調，搭配傳達愛意的印花元素，展現繽紛討喜的過節氣氛。
目前已經上市的「Season of Love」2021新年暨情人節特別系列包含夾克、襯衫、洋裝、短裙，粉紅色主調看來更年輕柔美，並以花卉及愛心印花點綴，表達浪漫與好運。特別選用東方人眼中有著富貴吉祥含意的牡丹花作為印花主軸，搭配剪裁精緻的襯衫、洋裝，優雅時尚又洋溢著熱情，繁複的圖樣搭配簡約的牛仔褲就很好看。粉色夾克上的釦子還以愛心打造，在隨興不羈的風格中保留濃情蜜意。
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