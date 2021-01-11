柔美象牙粉、灰紫色瓶身 Gucci罪愛無畏對香限量開賣

Gucci近年推出的#ForeverGuilty系列香水，因為俐落簡約的瓶身和充滿戲劇效果的代言人在品牌香水商品中自成一格。繼2020成功推出「罪愛密戀情侶對香」之後，今年再次推出Love Edition「罪愛無畏情侶對香」慶祝自由獨特和不落俗套的愛情，新香調、新色瓶身和有趣的愛情宣言字樣，非常適合作為今年西洋情人節的送禮選擇。

這次Love Edition「罪愛無畏情侶對香」中的女性淡香精延續之前有著象徵浪漫不羈的琥珀花香，曼陀羅的柑橘前調是在地中海島嶼塞浦路斯發現的一種水果所散發出的天然香檸檬和辛辣粉紅胡椒味。中調是紫丁香與玫瑰、紫羅蘭與層次分明的天竺葵精油香氣，最後由廣藿香精粹與微蒸餾精華創造出深層自然的二重奏，與琥珀香氣巧妙融合，創造悠長餘韻。男性淡香水以清爽的意大利檸檬為開端，主調中帶有蜜香的白色花朵有著橙花盛開和法國薰衣草的香氣，是義大利18世紀享譽歐洲的大情聖卡薩諾瓦用來薰香情書的浪漫香調。基調為具有皮革，青苔，木質感的廣霍香，最後以有著男性陽剛感的雪松木做為完美收場。